Vitík po přídělu: Strašný! Máme hrozný pocit, to se nesmí opakovat

Co se stalo? Dolehl na vás náročný program?

„To určitě ne. Tohle v tom vůbec nehraje roli. Zápas nám nevyšel, to bylo špatné, strašné… Ale tím to pro nás končí, jedeme dál. Každopádně, co jsme dneska zažili, se nesmí opakovat. Jsou to hrozné pocity a nechceme je už zažít.“

Proč jste dostali čtyři góly?

„Je těžké něco říct. Necháme si dát gól ve 44. minutě, navíc byl blbý, vůbec nemusel padnout. A druhá půle? To bylo od nás špatné, Plzeň zaslouženě vyhrála.“

Co se stalo o přestávce v kabině? Ve druhé půli to bylo snad ještě horší…

„Druhý gól nás úplně zlomil, bohužel. O přestávce jsme si řekli, že do toho musíme vstoupit úplně jinak a co musíme zlepšit. Ale to jsme absolutně nedokázali.“

Byla druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího přísná?

„Ten zákrok jsem úplně neviděl, byl jsem na druhé straně. Ale rozhodčí ji udělil, určitě si ji obhájí.“

Byla to osmá červená karta v sezoně. Je to příliš?

„Ano, je jich hodně a určitě nás to netěší. Nevím, jestli na tom máme zapracovat, ale určitě bychom je neměli dostávat.“

Překvapila vás Plzeň?

„To bych neřekl. Pro nás to byl špatný zápas, nedařilo se nám vůbec nic. A tím to pro nás končí. Musíme to hodit za hlavu. Babrat se v tom by byl pro nás nesmysl. Jsme první a cíle zůstávají pořád stejné.“

Tomáš Chorý dal dvě branky. Bylo těžké ho bránit?

„To si nemyslím. Ve druhé půli naše hra úplně ztroskotala, přišla červená karta a pak se soupeři hraje jinak. Tohle nebylo jen o jednom hráči.“