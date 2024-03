Saňák vzal vyloučení Vodháněla na sebe, Ladra pozve Johna na oběd

Na tento comeback do Mladé Boleslavi poprvé v roli hlavního kouče ligového mužstva nebude Jiří Saňák vzpomínat rád. Ve městě automobilů dlouho trénoval mládež a teď jako hanácký nájezdník neuspěl. Jeho Sigma padla v Lokotrans Areně 1:2, a že to byl specifický zápas. Dvě penalty a dvě červené, ta pro olomouckého Vodháněla po dvou žlutých ale byla z ranku zbytečných. „Hlavně si myslím, že to byla moje chyba. Je odtud, byl přemotivovaný, měl jsem ho střídat,“ řekl sebekriticky Saňák po utkání.

V úvodu zápasu se dokázal prosadit Tomáš Ladra, který využil zmatků po střele Júsufa. Matúš Macík vyrazil míč jen před sebe a tam byl pohotový hráč domácích s číslem 10. Sigma pak v první půli chtěla srovnat. Jenže Vodháněl nepřekonal v tutovce Mikulce a Juliš pak skóroval po chybě Sakaly z ofsajdu. Gól tedy správně neplatil.

„Nebyl jsem spokojen s prvním poločasem, myslím si, že máme na víc. Boleslav otevřela skóre. To vždycky určí průběh zápasu, ale my jsme byli daleko od soupeřů během prvního poločasu,“ měl jasno Saňák.

Mnohem podstatnější situace se udály po změně stran. To už rozhodčí Stanislav Volek rozjel karetní prší, jakoby se inspiroval opakovaným vydatným deštěm v Mladé Boleslavi. Celkem ukázal 12 karet. Nejprve po druhé žluté vyhodil ze hry Jana Vodháněla. Nutno říci, že jeho faul na útočné polovině na Karafiáta byl zbytečný. „Hlavně si myslím, že to byla moje chyba. Měl jsem ho střídat. Je odtud, trénoval jsem ho v mládeži. Byl prostě přemotivovaný. Vnitřně jsem doufal, že by mohl být jazýčkem na miskách vah. Tentokrát to beru na sebe,“ hodnotil klíčový okamžik kouč Sigmy.

Jenže ani v deseti se Olomouc nevzdala. Střídající Singhateh zaběhl ve vápně za Bensona Sakalu a mladoboleslavský záložník nešťastně rukou trefil Gambijce pravděpodobně do oblasti krku. Sudí měl jasno a VAR do celé záležitosti nezasahoval, byť to byla situace minimálně podezřelá. Penaltu dokázal proměnit útočník Lukáš Juliš a bylo srovnáno.

„Kluci, já tu penaltu vůbec neviděl. Nejhorší je, že já stojím u lajny, rozhodčí pískne a absolutně nevím, co se tam děje. Nevím, jestli je to pro nás nebo proti nám. Pak to trvá dlouho, volám na rozhodčího, slušně se ho ptám, on mi odpoví. Já pak jenom čekám na verdikt. Je velmi těžké se v tom zorientovat, takže jsem ani jednu penaltu neviděl. Nezbývá než respektovat rozhodnutí,“ sdělil s mírným úsměvem kouč domácích David Holoubek na pozápasové tiskové konferenci.

Fakt je ten, že pokud se fanoušci v Lokotrans Aréně cítili ukřivdění, trvalo jen sedm minut, než se jim nálada aspoň na chvilku zvedla. Volek totiž po zásahu videa nařídil penaltu i na opačné straně, když gólman Matúš Macík zasáhl do hlavy Marka Suchého. Vše se sice událo v malém vápně, ale vůbec nebyl ve hře míč.

„Na tu penaltu se musím podívat na videu. Nedokážu si ten zákrok vybavit a netuším, v jaké jsme byli pozici my a balón. Pokud si ale rozhodčí pomůže videem a VAR řekne, že je to penalta, tak asi není o čem,“ mluvil smířlivě brankář Sigmy.

Ladra však penaltu nedal a Olomouc se snažila bojovat alespoň o kýžený bod v oslabení. Bolka však přidala, čemuž pomohli i střídající hráči a po přihrávce muže, který měl na svědomí zahozenou desítku, se prosadil Solomon John. Nigerijec tak nejvíce pomohl právě Ladrovi odčinit promarněnou penaltu. „Už jsem mu říkal, že ho pozvu na oběd,“ vtipkoval Ladra.

Domácí už vedení 2:1 udrželi, byť v závěru ještě za přišlápnutí Singhateha viděl rovnou červenou další střídající borec Patrik Žitný. Vítězství tak zůstalo ve středních Čechách a Boleslav se odpoutala od Olomouce právě na rozdíl tří bodů.