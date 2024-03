Slavii zhasl motor. Klíčový moment zachránil Staněk jako chobotnice

Výsledek 3:0 vypadá suverénně. Jako snadný zápas. Ne, ne, tak to vůbec nebylo. Slavia musela fest propotit triko, aby donesla do šuplíku tři body. Za stavu 1:0 v druhém poločase zazářil v kritické chvíli Jindřich Staněk. Během pěti sekund zázračným způsobem vyrazil tři (!) rány libereckého Luky Kulenoviče. A Eden poprvé křičel jméno nového hrdiny. „Zákrok od zákroku byl v bráně větší a větší,“ pobaveně líčil Jindřich Trpišovský.

Slavii se povedlo hodit za hlavu křivdu ze čtvrteční partie s AC Milán. V posledním zápase před reprezentační pauzou svalila Liberec 3:0. Sice s vynaložením výrazné námahy, za obřího přispění Jindřicha Staňka a také díky dvěma brankám Václava Jurečky a jedné Mojmíra Chytila. Slovan si musí drbat kvůli bojácnému startu a marnosti v šestnáctce sešívaných.

„Běžecky začal být od dvacáté minuty každého z poločasů Liberec lepší než my. Ztratili jsme střed hřiště. Úplně nám zhasl motor, soupeř nás dostal do pasivity, ztratili jsme hrozně moc míčů a v některých pasážích strukturu hry,“ kriticky pravil trenér vítězů Jindřich Trpišovský.

Bylo to přesně tak. Po dominantním úvodu spadl Slavii zničehonic řetěz. Liberec byl po Jurečkově trefě z pokutového kopu (Žambůrek fauloval Douděru) v jednobrankovém manku. Rytmická a živá slávistická kapela však najednou přestala vyhrávat, respektive začala vyluzovat falešné tóny. Severočeši to hned pochopili, vysypali z trenek přebytečná závaží a začali být mnohem odvážnější na soupeřově polovině. Především statný Chorvat Luka Kulenovič.

Po krásném zisku míče, průniku a milimetrovém pasu od kapitána Jana Mikuly se v prvním poločase objevil nikým nerušený v zakončení. Tribuny na vteřinu ztichly, aby si ulevily po ráně do břevna. Kdyby šla střela o chlup níž, Staněk by byl bez šance.

V zásadní chvíli utkání se tito dva potkali ještě jednou. No, spíš třikrát během pěti vteřin druhého poločasu. Kulenovič uvnitř vápna přechytračil ve vzdušném souboji reprezentanta Davida Zimu. Duchapřítomný Staněk ihned pochopil, že je zle a udělal tři rychlé kroky dopředu.

A pak následovala jedna z nejbáječnějších scén v celém ligovém ročníku. Kulenovič pálí poprvé, Staněk vyráží před sebe. Za pikosekundu je na nohou, likviduje další ránu Chorvata. Odražený balon se znovu vykulí před libereckého útočníka. Slávistický gólman v zoufalství máchne do vzduchu pravou rukou, míč zpomalí, vychýlí z ideální dráhy, přesto bílá koule líně klouže k tyči. Vše nakonec vyřeší zásah Davida Douděry kousíček před brankovou čárou.

Eden poprvé na jaře vříská štěstím Staňkovo jméno, liberecký trenér Luboš Kozel se chytá za hlavu. Nechápe, co právě viděl. „Staněk chytil tři velké šance za sebou, pokaždé se vrátil do dobrého postavení, nezůstal ležet. Pak to má střelec těžký,“ pravil na tiskové konferenci. Útočníka se zastal. „Všechno udělal dobře, jen nedal gól. Pokud bude takhle hrát, brzo se ho dočká,“ vzpomněl Kozel na dlouhou Kulenovičovu sérii bez vstřelené branky (naposledy 5. listopadu proti Českým Budějovicím).

I Trpišovský měl pro Staňka slova uznání. „Upřímně, kdybychom dostali gól, nevím, zda bychom měli dostatek sil otáčet zápas. Hráli jsme to na morál. Byly to strašně důležité zákroky. Jindra si libuje v situacích jedna na jedna. Přišlo mi, že zákrok od zákroku byl v brance větší a větší,“ popisoval a neopomněl dodat důležitou věc. „Pokud chcete, aby byl tým úspěšný, musí vás gólman čas od času podržet.“ Po vyléčení svalového zranění nastoupil Staněk v lize za Slavii potřetí, gól ještě nedostal.

Když domácí přežili nejhorší, uklidnili se, aby ji v závěrečných deseti minutách donesly k výraznému vítězství 3:0 branka střídajícího Chytila a druhá trefa Jurečky.