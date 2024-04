MONSTR problém Slavie: bitvy v TOP 3. Expert: Nezvládá zápasy pod tlakem

Statistika nuda je, ale… Pro Slavii tuze bolavá porážka s Plzní 0:1 potvrdila jeden sešívaný monstr problém: armáda Jindřicha Trpišovského opakovaně nezvládá setkání se Spartou a Plzní. V aktuálním ročníku v bitvách mezi TOP 3 sebrala jen dvě remízy s Letenskými. „Náhoda to není,“ vzkazuje David Kobylík, expert Sportu. Co to znamená v boji o titul? Průšvih! V posledních pěti letech minitabulka vzájemných zápasů nejlepších českých týmů určovala mistra...