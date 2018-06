Liberecké plány pod novým koučem: Chceme útočníka, jako je Džeko!

Znáte se s bývalým kapitánem Slovanu Vladimírem Coufalem. Mrzí vás, že odešel?

„Mrzí. Když začínal, měl jsem možnost ho trénovat, bylo by hezké, kdybych s ním mohl znovu pracovat. Odvedl tu několik let kvalitní práce, teď dostal šanci přejít do většího klubu. Jeho přestupu rozumím, i když je mi líto, že se nepotkáme. Přeji mu, aby se mu dařilo jako doteď.“

Právě on říkal, že by vám práce v Liberci mohla svědčit. Hodně prostoru dostávají mladí hráči.

„Většinu své trenérské kariéry jsem absolvoval s mladšími hráči. Těší mě, že je tu perspektiva do budoucna, na druhou stranu není až takový rozdíl pracovat se starším a mladším kádrem. Mladší chtějí víc běhat a mít méně taktických úkolů. Pro budoucnost klubu je celkově výhodnější, aby měl mladší hráče, každopádně potřeba jsou i zkušenosti, vše musí spadat do vyváženého mixu a ten v Liberci je.“



Je nějaký post, který nutně potřebujete posílit?

„Stoper. Měli jsme vytipovaného Davida Hovorku, bohužel to padlo. Budeme uvažovat o jiných hráčích, ale musíme si být jistí, že budou kvalitnější než ti, které máme. Jednoznačně bychom ale chtěli přivést také hotového útočníka. Máme jednoho vytipovaného, jméno bych zatím nechtěl říkat. Je možné, že za týden bude jeho příchod jistý. Měl by to být hotový, kvalitní útočník na úrovni, typově podobný Edinu Džekovi. Slovan takového potřebuje, odešel desetigólový Matěj Pulkrab. Rádi bychom doplnili i post špílmachra, protože odešel Miloš Bosančič.“



Útočníci a techničtí hráči jsou ale nedostatkové zboží.

„Není snadné sehnat mladého, silného, perspektivního hráče, který už má nějaké zkušenosti a je v našich finančních možnostech. Můžu ale říct, že jsme ve finální fázi v jednání s jedním fotbalistou, který naše požadavky splňuje z devadesáti procent. Doufám, že se přesun dotáhne. Každopádně to není Čech, je ze zahraničí.“



Proč jste sáhli pro posily do druhé ligy?

„První liga už je vybraná, kvalitní hráči jsou pod smlouvou. Je potřeba zapojit skauting a snažit se najít nové, kvalitní fotbalisty i jinde. Velmi dobře jsme zmapovali druhou českou ligu, kterou osobně považuji za kvalitní. Pokud chceme osvěžit nejvyšší soutěž, musíme lovit ve vlastních vodách a ideální prostor je právě ve druhé lize, kde se talenti rodí. Hráči nejsou samozřejmě hotoví, ale od toho tu jsme my, trenéři.“



Coufal říkal, že umíte zařvat i pořádně přitvrdit. Je to pravda?

„Svoje mužstvo považuji za svoje děti. Nedám na ně dopustit, ale zároveň jsem přísný, aby toho nezneužívali. U mě platí disciplína v kabině, když hráči neplní to, co mají, umím být i zlý. Jsem zastáncem metody cukru a biče. Umím být tvrdý, ale když budou hráči makat na hřišti a nechají tam duši i srdce, nic špatného jim neřeknu. Vždy jsem si našel s hráči společnou řeč a oni to pokaždé rychle pochopili.“



Jaký bude váš cíl s Libercem?

„Jsem zastáncem útočného fotbalu založeného na vysokém presinku a disciplíně. Hrajeme pro diváky, takže bych si přál, aby naše hra lahodila jejich oku. Rozhodně chceme praktikovat útočný, kombinační fotbal. Obrovskou motivací by pro mě bylo stabilizování mužstva a možnost dostat Liberec do správných míst v tabulce. Půjde ale o to, jak hráči budou kvalitní a jak moc pochopí systém, kterým chceme hrát. Chtěli bychom konkurovat nejsilnějším mužstvům v lize.“

PŘÍCHODY SLOVANU ODCHODY SLOVANU Martin Koscelník (23, záložník), Michalovce Vladimír Coufal (25, obránce), Slavia Praha Tom Ulbrich (20, záložník), návrat z hostování Varnsdorf Matěj Pulkrab (21, útočník),návrat z hostování Sparta Praha Ondřej Machuča (22, záložník), návrat z hostování Znojmo Václav Pilař (29, záložník), konec hostování Viktoria Plzeň Radek Voltr (26, útočník), návrat z hostování Karviná Martin Graiciar (19, útočník), konec hostování Fiorentina Dominik Gembický (18, útočník), přesun z juniorky Daniel Bartl (28, záložník), konec smlouvy David Sixta (22, záložník), přesun z juniorky Miloš Bosančič (30, záložník), konec smlouvy Aleš Nešický (26, záložník), Táborsko Martin Chlumecký (21, obránce), konec smlouvy Elvis Mashike Sukisa (24. útočník), České Budějovice Filip Havelka (20, záložník), konec hostování Sparta Praha Tomáš Wiesner (20, záložník), konec hostování Sparta Praha

