Krmenčíkova premiéra: Zaujetí i zmařená šance. Bruggy slaví výhru | iSport.cz

Michael Krmenčík přestoupil z Plzně do Brugg • Club Brugge

Michael Krmenčík se hned v prvním utkání za Bruggy dostal po pár minutách na hřišti do slibné šance, ale nedokázal proměnit • Profimedia.cz

„Pokud mě tam trenér pustí, rád si zahraju,“ vzkazoval Krmenčík už v pátek během rozhovoru pro Sport směrem k nedělnímu šlágru s Antverpami. „Proti nim jsem hrál naposledy s Plzní. V odvetě předkola Evropské ligy jsem doma dal dva góly, ale vypadli jsme. Takové porážky nemám rád a nezapomínám na ně, takže bych jim to rád vrátil,“ toužil po odvetě.

Krmenčík začal utkání podle očekávání na lavičce, ale na hřiště se dostal velmi brzy. Útočník Emmanuel Dennis dostal ve 27. minutě za řeči žlutou kartu, na což trenér Philippe Clement zareagoval bryskně – okamžitě poslal českou posilu rozcvičovat. Krmenčík se pod dohledem kondičního trenéra pořádně rozhýbal a hned po přestávce šel na věc, kdy vystřídal právě nigerijského karetního hříšníka.

Už po dvou minutách na hřišti to 26letý forvard pořádně rozbalil. Zbavil se protihráče a v plné rychlosti vtrhl do vápna. Sám si vypracoval krásnou šanci, jeho střela ale prolétla těsně vedle pravé tyče. Chybělo jen velmi málo, aby začal své první angažmá parádním gólem.

Český útočník Michael Krmenčík na zemi po souboji s obráncem Antverp ve svém prvním ligovém zápase na nové adrese







Publikum první akci nové posily, která Bruggy stála 6,5 milionu eur (přibližně 169 milionů korun) ocenilo bouřlivým potleskem. Okamžitě bylo znát, že fanoušci českého snajpra na trávníku rádi vidí a snaží se ho maximálně podpořit.

Hrálo se fyzicky velmi náročné utkání plné osobních soubojů, což Krmenčíkovi svědčilo. Na pozici druhého útočníka dokázal hrozit. V 56. minutě před hostující brankou získal míč, ale zakončil příliš zbrkle.

Zápas rozsekla až akce z 84. minuty. Po pěkném uvolnění zakončoval domácí záložník Vanaken, míč doputoval za brankovou čáru i přes enormní snahu dvou obránců Antverp. Celou akci ještě zkontroloval rozhodčí u videa, ale nakonec vítězný gól uznal. Krmenčík se unikajícímu Vanakenovi nabízel ve vápně, ale ten vzal akci na sebe. Explzeňský forvard se ale i tak radoval s novými parťáky z výhry nad silným protivníkem.

„Michael ukázal velké zaujetí i sílu. Občas měl špatný první dotyk nebo prohrál souboj. Každopádně to byl velmi solidní výkon na to, že šlo o jeho prvních 45 minut na hřišti. Na úvod to bylo hodně těžké utkání,“ popsal pro iSport.cz Bart Lagae, fotbalový novinář belgického nieuwsblad.be, který zápas sledoval přímo na stadionu.

Bruggy hrají už ve středu pohárové utkání proti SV Zulte Waregem, v sobotu pak ligový duel na hřišti Standardu Lutychu. Přijdou tedy další šance, aby se Krmenčík prosadil na nové adrese i gólově.