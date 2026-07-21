Fotbalové přestupy ONLINE: Barák po devíti letech opouští Itálii. Sparťan do Kodaně?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Antonín Barák opustí po devíti letech natrvalo Itálii. Kromě půlročního hostování v Kasimpase si na Apeninském poloostrově zahrál za Udinese, Lecce, Veronu, Fiorentinu a Samdorii. Teď jednatřicetiletý záložník přestupuje z Fiorentiny na Kypr, kde bude oblékat dres Apoelu Nikósie. Podle renomovaného italského novináře Gianlucy Di Marzia se již dojednávají poslední detaily.
Český útočník Daniel Fila míří na hostování do Serie B. V kádru Benátek, které postoupily do nejvyšší soutěže nenašel místo, a tak putuje o soutěž níž do Avellina. Druholigový celek, který trénuje legendární obránce Alessandro Nesta, si zahrál v uplynulé sezoně play off o postup, v něm ale neuspěl.
Asger Sörensen by měl být na odchodu ze Sparty. Třicetiletý obránce je podle dánského webu Tipsbladet blízko přestupu do Kodaně. Stoperovi, který posílil Pražany v roce 2022, zbývá na Letné rok do konce smlouvy. První nabídka se tak měla pohybovat okolo milionu euro (24 milionů korun). Tu však měli Pražané podle informací inFotbal.cz odmítnout. Sörensenovu návratu do domoviny brání prý fakt, že za něj Sparta nemá náhradu a čekají ji předkola evropských pohárů. Přesun do Dánska se tak může odložit na konec přestupového období.
Obránce pražské Slavie Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians. Slovenský fotbalista přišel do Edenu loni v létě, ale hned na úvod svého angažmá utrpěl vážné zranění kolene a celou sezonu byl na marodce. Nyní se přesouvá do Ďolíčku, kde by měl získat zápasovou praxi. Kluby o formě jeho působení jednají.
Zinédine Zidane údajně již podepsal smlouvu s Francouzskou fotbalovou federací a reprezentaci své rodné země by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Informoval o tom novinář Fabrizio Romano.
O Zidaneově nástupu k národnímu týmu se mluví delší dobu. Už loni v lednu trenér Didier Deschamps oznámil, že po letošním mistrovství světa francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.
Nyní má výběr převzít čtyřiapadesátiletý Zidane, jehož syn Luca reprezentuje Alžírsko. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
Český mládežnický reprezentant Yannick Eduardo odešel z bundesligového Hoffenheimu na roční hostování do týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. Dvacetiletý útočník, který má i nizozemské občanství, přestoupil z Dordrechtu do Hoffenheimu letos v únoru. V Dordrechtu Eduardo hostoval z Lipska, druholigový nizozemský klub jej vykoupil a následně obratem prodal do jiného bundesligového celku.
Za Hoffenheim, kde hrají i čeští reprezentanti Vladimír Coufal, Adam Hložek a Robin Hranáč, si připsal jeden start, jinak nastupoval za jeho třetiligovou rezervu. Vedle Dordrechtu hrál druhou nizozemskou ligu i za Emmen a De Graafschap.
Italskou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Pep Guardiola. Se slavným španělským koučem o víkendu jednali v Barceloně podle italské televizní stanice Sky Sport nový technický ředitel Italské fotbalové federace Paolo Maldini a jeho poradce Leonardo. Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, který skončil po neśpěšné baráži o MS.
Zprávy ze dne 20. července 2026
Široký kádr Slavie opouštějí dva mladí fotbalisté. Zatímco Marek Naskos do Vlašimi přestupuje (sešívaní si nechávají možnost zpětného odkopu), Samuel Pikolon bude ve stejném druholigovém týmu hostovat.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Tomáš Schánělec přestupuje do Dukly. Čtyřiadvacetiletý útočník a odchovanec Sparty na Julisce podepsal víceletý kontrakt, jak klub oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Anglický reprezentační záložník Morgan Rogers odchází z Aston Villy do Chelsea, která za něj údajně zaplatí rivalovi z Premier League 117 milionů liber (3,33 miliardy korun). Tím by se Rogers stal nejdražším anglickým fotbalistou v historii, o milion liber by překonal částku za dva týdny starý přestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchesteru City.
Podle francouzského webu Foot Mercato anglický Leeds již zahájil přestupová jednání s Lyonem ohledně Pavla Šulce. Francouzský klub stále čelí finančním obtížím, a proto je velmi pravděpodobné, že bude nucen prodat další ze svých opor. Teprve po roce stráveném v klubu již čerstvě uvolnil Afonse Moreiru do Leverkusenu a nyní by mohl zpeněžit i českého reprezentanta. Momentální překážkou je požadovaná cena, Olympique si Šulce cení na 25 milionů eur, v přepočtu 605 milionů korun. Lyon jej přitom přiváděl z Plzně za 7,5 milionu eur.
Nováčka Chance Ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Carlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Šestadvacetiletý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. „Pracovitý borec, neúprosný a fantasticky odolný v osobních soubojích. Umí výborně odebírat míče, čistit to a do toho přidejme ještě díky jeho parametrům výbornou hru hlavou,“ řekl o nové posile trenér Artisu Roman Nádvorník.
Bude to největší (ne)přestup ligového léta. Spartu může vystřelit výš, vrací se jí jeden z jejích nejtalentovanějších fotbalových synů. Podle informací deníku Sport a serveru iSport je prakticky jisté, že v týmu zůstane reprezentant a kreativec Adam Karabec, jenž poslední dvě sezony strávil na hostováních na velkých adresách. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. července 2026
Blíží se přestupová bomba? Podle informací webu Foot Mercato je Mohamed Salah blízko přestupu do Besiktase Istanbul. Obě strany už dosáhly ústní dohody. Egyptský útočník by měl pobírat plat 10 milionů eur ročně, k tomu až 2 miliony eur na bonusech. Podepsat by měl smlouvu na jeden rok s opcí na prodloužení o další sezonu.
Kometa letošního mistrovství světa Johan Manzambi si zahraje Premier League. Z německého Freiburgu míří dvacetiletý Švýcar do Aston Villy. Na šampionátu nastřílel za čtyři zápasy tři góly a na další dva přihrál.
Sága, kterou napjatě sledovali fanoušci Liverpoolu celé léto, je u konce. Maďarský záložník Dominik Szoboszlai podepsal na Anfieldu dlouholetou smlouvu. Pětadvacetiletá opora týmu řadí kontrakt k největším událostem svého života.
„Je to možná můj nejvýznamnější den,“ řekl pro klubový web. „Je tu ještě pár dalších významných okamžiků – pravděpodobně ten, kdy jsem podepsal první smlouvu s Liverpoolem, a samozřejmě ten, kdy se mi narodilo dítě. Ale pokud jde o mou fotbalovou kariéru, mohu říct, že tento den patří mezi tři nejvýznamnější.“
Obránce české reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030.
Zima získal se Slavií čtyři ligové tituly, polovinu z nich v posledních dvou sezonách po návratu z angažmá v FC Turín. Za reprezentaci nastoupil k 26 utkáním. Na světovém šampionátu, kde český tým vypadl ve skupině, odehrál 12 minut v duelu s Jihoafrickou republikou.
„Jsem tady spokojený. Pokračuju v práci, kterou jsme si, ať už já nebo celý tým, vytyčili. Dál se zlepšovat, a to hlavně směrem do Ligy mistrů, mezi evropskou špičku. Je před námi spousta práce," řekl Zima.
Slavia si pojistila služby Tomáše Vlčka, pětadvacetiletý obránce podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030.
„Prodloužení smlouvy pro mě znamená hrozně moc. Každý ví, jak to se Slavií mám, že bych pro ni dýchal. Že bych pro ni padnul," uvedl pětadvacetiletý stoper nebo pravý bek. Rodák z Kladna si před dvěma lety připsal i dva reprezentační starty, následně mu ale kariéru přibrzdilo vážné zranění kolena. Po operaci a osmiměsíční pauze se vrátil na hřiště a v minulých dvou sezonách se Slavií získal ligový titul.
„Je to důkaz, že mi Slavie věří. A já se budu snažit, abychom byli opět úspěšní. Chci vrátit důvěru svými výkony na hřišti. Zlatý hattrick už tu jeden byl, to je velké lákadlo," řekl Vlček, jenž má v lize bilanci 77 zápasů a dva góly.
Nováček Chance Ligy Artis Brno získal osmnáctiletého záložníka Ismaela Syllu. Talentovaný hráč z Pobřeží slonoviny přestoupil z lotyšského celku Super Nova. Na hostování míří do Artisu Neil Glossoa a zatím na zkoušku Emmanuel Fully, oba z pražské Slavie.
Sylla odehrál v lotyšské lize pouze 103 minut. Po stejné trase z týmu Super Nova přišel do Artisu loni i senegalský levý bek Hamidou Kante, jehož na začátku roku odkoupila Slavia. „Vynikající pohyb a driblink. Šikula. Uvidíme, jak se srovná s tempem naší nejvyšší soutěže,“ uvedl k Syllovi trenér Roman Nádvorník. Pravděpodobně na půlroční hostování ze Slavie by měl dorazit Francouz Glossoa, jenž přestoupil do týmu českých šampionů v červnu z druholigového Pau. Další obránce a liberijský reprezentant Fully strávil jaro v Teplicích.
Klíčový hráč a největší hvězda West Hamu Jarrod Bowen zůstane v klubu i po sestupu do Championship. „Kladiváři“ informovali o tom, že devětadvacetiletý ofenzivní fotbalista podepsal upravený kontrakt, který zaručuje, že za West Ham odehraje minimálně sezonu 2026/27. Cílem klubu bude okamžitý návrat do Premier League.
„Letěl jsem do Prahy, abych se setkal s Danielem Křetínským (majitel) a Jiřím Švarcem (člen představenstva), a ta ambice, kterou jsem od nich cítil – zejména pokud jde o směr, kterým se klub chce ubírat – mě velmi zaujala. Nebylo to pro mě nijak těžké rozhodnutí, protože tento klub pro mě znamená opravdu hodně,“ popsal Bowen pro klubový web.