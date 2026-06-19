Fotbalové přestupy ONLINE: Další posila pro Spartu, podepsala maďarského brankáře
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 19. června 2026
Fotbalisté pražské Sparty mají další letní posilu. Letenští podepsali třiadvacetiletého maďarského brankáře Krisztiána Hegyiho z West Hamu. Více o novém gólmanovi Sparty čtěte ZDE >>>
Inter Milán prodloužil smlouvu s trenérem Cristianem Chivuem, který v uplynulé sezoně dovedl fotbalisty „Nerazzurri“ k titulu. Pětačtyřicetiletý rumunský kouč se klubu upsal do roku 2028.
Zprávy ze dne 18. června 2026
Tottenham po nevydařené sezoně získal z Brightonu nizozemského účastníka mistrovství světa Jana Paula van Heckeho. Spurs, za které hraje český brankář Antonín Kinský, za šestadvacetiletého stopera podle britských médií zaplatí 52 milionů liber (1,45 miliardy korun).
Liverpool získal z Osasuny španělského reprezentanta Víctora Muňoze, jenž je aktuálně na mistrovství světa. Anglický klub za rychlonohého křídelního hráče podle médií zaplatí 40 milionů eur (968 milionů korun).
Artis hlásí první posilu. Brněnský klub přivedl Adama Petráka. Odchovanec pražské Slavie se po čtyřech letech vrátil do rodného města, kde působil tři sezony v dresu Žižkova. Nyní se přesouvá na Moravu. „Moc se těším na tuhle změnu a výzvu. Sdílím stejné ambice jako Artis a chci stoupat vzhůru. Těším se i na město. Tramvaj vyměním za šalinu a všechno bude klapat,” řekl se po podpisu dvouleté smlouvy šestadvacetiletý talentovaný středopolař.
Na sociální síti se objevila zpráva, že Baník nabídl 1 milion eur za Jasona Noslina z Pardubic. Podle informací deníku Sport a iSportu ale k žádné nabídce doposud nedošlo, ostravský klub se zatím jen dotazoval.
Liberec potvrdil nového trenéra, který nahradil ve funkci Radoslava Kováče. Stal se jím pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. „Je to pro mě obrovská výzva. Slovan Liberec je úspěšný klub s vysokými ambicemi. Já jsem také ambiciózní a s vedením jsme se na mnoha věcech shodli. Uděláme všechno pro to, aby klub dosáhl dalších úspěchů. Proto jsme sem přišli,“ uvedl Fodrek, jehož trenérský tým bude představen v nejbližší době.
Jak už web iSport s předstihem informoval, Hilmir Mikaelsson se stal první letní posilou Olomouce. Útočník islandské reprezentace do 21 let přestoupil ze Stavangeru a na Hané podepsal víceletou smlouvu. „Hilmir splňuje naše představy, věříme, že má atributy potřebné pro náročnou českou ligu. Na svou výšku je i dobře rychlostně vybavený, navíc je to typ hráče, kterého v našem týmu úplně nemáme. Proto jsem rád, že se nám podařilo ho přivést,“ řekl generální sportovní manažer klubu Pavel Hapal.
V šestnácti letech přestoupil do West Hamu. Byl velký talent. Fotbalový gólman Krisztián Hegyi (23) měl chytat v Premier League, doma v Maďarsku ho viděli jako budoucí reprezentační jedničku. Průlomu zatím nedosáhl, ale sny přetrvávají. Rodák z Budapešti dělá další odbočku v kariéře. Posílí Spartu, kde má zabojovat o místo v brance. „Hraje nohama, jak jen to jde,“ řekl maďarský novinář László Borsos pro deník Sport a web iSport. Více čtěte ZDE >>>
Jablonec posílil záložník Roman Horák. Jednadvacetiletý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na webu. Horák strávil jaro na hostování ve Slovácku, do té doby hrál především za druholigový B-tým Sparty. V nejvyšší soutěži má bilanci 14 zápasů a jeden gól.
Podle informací iSportu je Olomouc blízko posile, kterou by se měl stát kamerunský obránce Stéphane Noumbissie z rezervy francouzského Lille. Devatenáctiletý levák dokáže zahrát jako bek i stoper, nahradit v Sigmě by měl Jiřího Slámu a Jakuba Elbela.
Ostravský Baník, který se ve čtvrtek odpoledne sejde k prvnímu tréninku v rámci letní přípravy, představil finální podobu realizačního týmu. Novému hlavnímu trenérovi Romanu Skuhravému budou pomáhat Lukáš Ďuriška, David Bernatík a Michal Papadopulos, o brankáře se budou starat i nadále Jan Laštůvka s Michalem Daňkem. Slezané zároveň představili hned tři kondiční trenéry, vrací se Jan Musil a Filip Saidl, přichází i Skuhravého syn David.
Viktoria Plzeň oficiálně oznámila příchod dvou důležitých lidí do struktur klubu. Výrazně posílila komerční úsek. Jeho šéfem se stal Ondřej Šnaidauf (39), který do klubu přináší bohaté zkušenosti z oblasti marketingu, sponzoringu a budování značek. Novým finančním ředitelem je Tomáš Balada (36). Oba v klubu začali oficiálně pracovat od začátku června.
Šnaidauf má nově na starosti rozvoj byznysových aktivit, strategický rozvoj marketingu i komerčních partnerství. Do Viktorie přichází z pozice Obchodního a marketingového ředitele Českého hokeje a s bohatými zkušenostmi z řízení komerčních aktivit. „Společně s kolegy máme za cíl budovat celý komerční úsek od komunikace, marketingu až po komerční a obchodní aktivity. Velmi se na tuto roli těším a věřím, že naše práce bude dobře viditelná a fanoušci ji ocení,“ řekl Šnaidauf pro klubový web.
Novým finančním ředitelem klubu je Tomáš Balada. Má zkušenosti z korporátní sféry i fotbalového prostředí. „Viktoria Plzeň patří mezi českou špičku a její značka je velmi výrazná i ve fotbalové Evropě. Mým cílem a úkolem je dohlížet na její finanční udržitelnosti i růst,“ uvedl Balada. Generální ředitel klubu Adolf Šádek novými lidmi posiluje klub na pozicích mimo hřiště. „Příchodem obou zkušených odborníků potvrzujeme, že je jedním z našich cílů budovat klub opravdu ve všech oblastech. Tedy nejen po sportovní, ale i ekonomické, obchodní a marketingové stránce,“ uvedl Šádek.
Slavia získala osmnáctiletého černohorského fotbalového záložníka Lazara Savoviče. Mládežnický reprezentant přišel z celku Budučnost Podgorica a podepsal v Edenu smlouvu do léta 2030, působení v klubu zahájí v druholigovém B-týmu. Savovič má na kontě 45 startů v nejvyšší černohorské soutěži, ve které nastřílel pět gólů. V reprezentaci do 21 let nastoupil čtyřikrát.
Agent brankáře Krizstiána Hegyiho se vyjádřil k možnému přestupu do Sparty, o kterém na začátku týdne informoval portál inFotbal. „Krisztián je momentálně v Maďarsku a individuálně se připravuje na příští sezonu. Co se týče Sparty, byla už několikrát zmiňována jako možnost pro Krisztiána. Bylo tomu tak pokaždé poslední tři sezony, a ani teď tomu není jinak. Víc prozatím nemůžu říct,“ uvedl Tibor Pataky ze společnosti Careers management group pro server Csakfoci.hu.
Pardubice mají další posilu do defenzivy. Z Dukly se na východ Čech stěhuje stoper Mouhamed Traoré. Levonohý střední obránce zaujal ve druhé polovině sezony, kdy se na Julisce stal stabilním členem základní sestavy. Po pádu do druhé ligy tak nyní 23letý obránce z Pobřeží Slonoviny mění dres a posílí mužstvo Jana Trousila.
Hradec Králové se před vstupem do kvalifikace Konferenční ligy dívá po posílení pravé strany zálohy. Po konci Martina Suchomela, který se má vrátit po zdařilém půlročním hostování zpátky do Sparty, se pustil do konkrétních jednání s Tomášem Wiesnerem. Více čtěte ZDE >>>
Real Madrid potvrdil příchod stopera Ibrahimy Konatého. Španělský velkoklub dnes na webu informoval o tom, že s francouzským reprezentantem podepsal smlouvu do konce června 2030. Vicemistr světa z roku 2022 do Realu zamířil jako volný hráč po odchodu z Liverpoolu, se kterým se nedohodl na novém kontraktu. V minulosti sedmadvacetiletý fotbalista nastupoval také za Lipsko a Sochaux.
Plzeňský útočník Prince Adu (22) si za Ghanu proti Panamě (1:0) odbyl debut na mistrovství světa. Naskočil do hry v 87. minutě a se svým týmem oslavil důležité tři body. Kolem technického hrotového hráče či křídlo by měli kroužit první zájemci. Podle srbského serveru Mozzartsport Adua sleduje CZ Bělehrad, který shání posily do ofenzivy pro letní kvalifikaci o Ligu mistrů.
Podle informací ze Srbska je klub ochotný na hráče počkat, Viktoria se odchodu šikovného hráče, který přišel za přibližně 700 000 eur z ukrajinského Kryvbasu, nebrání. Požadovat má částku okolo pěti milionů eur (necelých 125 milionů korun), čímž by se Adu stal nejdražší posilou v historii srbského klubu. Situaci může ještě ovlivnit to, zda se Adu výrazněji prosadí během probíhajícího šampionátu. V Plzni má kontrakt do léta 2027.
Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom oficiálně informoval na webu. Nástupce představí severočeský klub v nejbližší době, podle iSportu jím bude bývalý kouč Dunajské Stredy Branislav Fodrek. „Naše spolupráce byla pro mne velmi inspirativní. Celý proces a spolupráci jsme průběžně vyhodnocovali, včetně toho posledního období na jaře. I přesto, že to bylo pro mne osobně jedno z nejtěžších profesních rozhodnutí a jednoznačně nejtěžší lidské rozhodnutí, protože Radka považuji za kamaráda, tak jsme nakonec tu situaci vyhodnotili tak, že potřebujeme jít trochu jinou cestou a získat nový impuls,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar.