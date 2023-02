Vybíjená Knockout City zavírá krám. EA má na krku další neúspěšnou live service hru

Kompetitivní akce Knockout City, ve které se hrála futuristická vybíjená, a která vyšla teprve 21. května 2021, končí. Oznámili to vývojáři na svém webu. 28. února tak začne poslední 9. sezóna a 6. června dojde k odstavení serverů. Vracení peněz hráčům není v plánu. Fanoušci mají nicméně slíbenou verzi hry umožňující založení vlastních soukromých serverů. Hra původně vyšla pod EA. To ji později zavrhlo a titul tak přešel na free to play model. Ani v tom se mu ovšem nepovedlo přilákat dostatek hráčů.

Podle statistik Steamu se Knockout City netěšilo velké oblibě. Nejvíc ji najednou v jeden moment hrálo jenom 5 972. V posledních třiceti dnech to přitom bylo jenom 277 hráčů kdy průměr byl jenom 154. Podobná situace pak bude zřejmě panovat i na ostatních platformách.