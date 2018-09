Bouřlivák Duda se vrací na led: Lidé se asi těší, až si na mě zahulákají

V minulých extraligových sezonách obecně platilo, že když se vyřklo na stadionu jméno Radek Duda, mnoho diváků to neponechalo chladnými a na onoho hráče si hlasitě zakřičeli. Vyhlášený bouřlivák, který se proslavil svými dráždivými kousky na hřišti i v soukromí (více čtěte <<<ZDE), je však nyní zpátky a rozhodně bude opět budit vášně. Vítěz dvou mistrovských titulů se Slavií s tím vesměs počítá.

"Měnit se ale na stará kolena rozhodně nebudu. Někteří lidé se určitě těší, až na mě budou hulákat a budou sprostý," s úsměvem řekl Duda. "Já chci ale hlavně hrát svůj hokej, který by byl týmu platný a abych se mohl podívat do zrcadla a říct si, že jsem tomu dnes dal, co jsem měl dát. To je pro mě ta dobrá životní droga. Hodně také budu rád, když budu mít dobrý vliv na kolektiv a mé působení bude mít správný efekt,“ doufal hráč, který strávil poslední dva ročníky v druhé německé lize.

Otázka ohledně setrvání u západních sousedů Česka prý Dudu moc netížila„Mně je osobně jedno, kde žiju. Já to takhle nemám hozený. Jsem rád tam, kde se líbí mé rodině a je tam spokojená moje žena, děti i pes. A také, kde jsou fajn lidi. To jsou nejdůležitější atributy pro to, abych mohl naplňovat svou práci," prozradil zkušený útočník, který ve Freiburgu patřil k týmovým lídrům. Během 102 utkání si připsal celkem 92 kanadských bodů za 36 gólů a 56 asistencí.

Dudovým hlavním cílem v Benátkách bude mentorská práce na mladých hráčích. Rodák z Chodova tuto roli přijímá. „Dalo by se říct, že v posledních sezonách funguju jako jakýsi mezičlánek mezi hráči a trenéry. Samozřejmě, že se kluky snažím nějakým způsobem posouvat v jejich kariérách, pokud tedy o to mají zájem. Neříkám, že je to hlavní náplň mé práce, ale rád vidím, když je kluk pracovitý, přemýšlí a zároveň se zajímá o hokej. V tom případě mě to baví,“ objasnil mistr světa z roku 2000.

Chci posunout kluky do prvního týmu

Nejprve se ale chce s družinou mladíků, které si ve středočeském městě vychovává Liberec, pořádně seznámit. „V Benátkách je takových kluků dost. Nejprve bude ale nejdůležitější, abych si s nimi vytvořil nějaký vztah. Musí ztratit ostych a začít mi důvěřovat. Mohou se pak zeptat na cokoliv. Je na nich, jak si následně uspořádají v hlavě, co od života a hokeje čekají," řekl Duda, který za Benátky stihl odehrát dvě přípravná utkání a jednou skórovat.

O čem by je mohl hokejista se 1757 trestnými minutami v extralize poučit? „Těch kapitol je hodně,“ smál se. „Za život jich bylo… Kladných i záporných. Vím jistě, že žádnou otázkou mě nezaskočí. Nechci, aby to vyznělo tak, že je chci poučovat. Já klukům prostě chci trochu upravit hokej tak, aby byl co nejefektivnější a jeho progres byl nejrychlejší. Kluci v Benátkách dostávají špičkové podmínky. Z toho jsem nadšený,“ poznamenal.

Osobní ambici v mužstvu hrající Chance ligu si dává jedinou. „Chci připravit co nejvíc hráčů na to, aby byli připravení nastoupit do prvního týmu. To si myslím, že je hlavní filozofie organizace Bílých Tygrů. Prostě chci kluky maximálně posunout a pomoct jim v tom, aby se co nejrychleji přesunuli z levé strany na pravou,“ vysvětlil Duda.