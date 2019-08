Růžička má práci! V Kadani bude dělat konzultanta, zlákal ho kamarád Klíma | iSport.cz

Poslední čtyři sezony působil šestapadesátiletý Růžička v roli trenéra a sportovního manažera v Chomutově, se kterým však na jaře sestoupil. V květnu pak s klubem po vzájemné dohodě ukončil spolupráci. „Mrzí mě to, chtěl jsem zůstat. Ale rozhodlo to, že nejsou ambice hned postoupit,“ reagoval tehdy.

Nedaleko Chomutova stále bydlí, dokonce ve stejné obci jako Klíma, se kterým se zná už od juniorských let, kdy spolu vyrůstali v Litvínově. Ještě v sezoně 1989/90 se potkali v Edmontonu. Tentokrát však Růžička nezamířil do Kanady, nýbrž do Kadaně. „Jsme dobří kamarádi. Známe se strašně dlouho, hráli jsme spolu. Takže když teď nikde nepůsobil, řekl: ‚Víš co, Kozle, já ti pomůžu‘. A já myslím, že takové příležitosti musím využít,“ dodává Petr Klíma.

Po sezoně se kolem Růžičky rojily různé spekulace. Měl nakročeno do Brna, mluvilo se o Litvínově, Pardubicích, dokonce Spartě a taky bratislavském Slovanu. Zatím však na další velké angažmá čeká, třeba se dokonce vrátí do mezinárodního hokeje, údajně je ve hře o slovenskou reprezentaci. Dohoda s Trhači není časově omezená, nicméně pokud Růžičkovi hodí návnadu někdo velký a dohodnou se, v Kadani mu nebudou mu bránit.

„Když mu něco přijde a vyšlo by mu to, půjde tam a nám bude dál pomáhat,“ naznačuje Klíma, který se o spolupráci prý bavil s Růžičkou už během minulé sezony. „Začalo to už tehdy a pak se v Chomutově stalo, co se stalo. Naši synové jsou ve Spartě, my se Spartou spolupracujeme, stejně jako s Pardubicemi. ale hlavně oba chceme pomoct českému hokeji. Něco jsme dokázali, a když dáme hlavy dohromady, zkusíme to.“

Zatím bude Růžička vypomáhat Kadani jako poradce, na střídačku se mu ještě nechce. „Nějak začít musíme, ale všechno s námi bude dělat, časem se uvidí. Asi se mu nechce cestovat… Takže my budeme jezdit na Moravu a zase zpátky a on zůstane v Kadani,“ směje se manažer Trhačů.

Když bylo potřeba, věnoval se bývalý útočík Růžička v Chomutově brankářům. Je schopen zastat práce všeho druhu. „Já to úplně obrátím,“ navazuje Petr Klíma. „My jsme dávali góly. I já tedy můžu trénovat brankáře, protože jak on udělá chybu, vím, jak mu dám gól,“ dodává.