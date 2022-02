Přerov a Sokolov mají jisté čtvrtfinále. Velká bitva o předkolo i záchranu

Přerov má i přes prohru s Frýdkem Místkem jistý postup do čtvrtfinále • hokejprerov.cz

Hokejisté pátého Přerova a šestého Sokolova si zajistili v první lize přes porážky v 50. kole přímý postup do čtvrtfinále, kde doplnili Litoměřice, Vsetín, Třebíč a Jihlavu. Přerov doma podlehl Frýdku-Místku 3:4 po samostatných nájezdech a Sokolov prohrál na ledě třetí Třebíče 2:3 v prodloužení. Na pozicích pro předkolo play off se drží před středečním závěrečným dějstvím základní části Slavia, Vrchlabí, Prostějov a posunul se tam Kolín. Nikdo z nich ale nemá ještě postup jistý, ve hře je totiž ještě jedenáctý Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek má na kontě stejně jako desátý Prostějov 74 bodů, o jeden více získaly Slavia, Vrchlabí i Kolín. Frýdek-Místek svede přímou bitvu o předkolo ve Vrchlabí, Slavia se představí v Ústí nad Labem, Kolín hostí Porubu a Prostějov přivítá Třebíč.

Přerov si připsal teprve druhou porážku z posledních dvanácti zápasů. Domácí Zubři získali ve 28. minutě vedení v přesilové hře, kterou využil Jiří Krisl. V polovině druhé části zvýšil ve vlastním oslabení Jan Süss. Hosté ale ve 45. a 46. minutě během 97 sekund vyrovnali. Nejdříve skóroval v početní výhodě Vít Christov a vzápětí se prosadil Ondrej Šedivý. V čase 54:11 vrátil Přerovu náskok Matěj Svoboda, ale sekundu před koncem třetí třetiny vynutil prodloužení David Bartoš. V nájezdech rozhodl polský útočník Filip Komorski.

Sokolov prohrál třetí z posledních čtyř zápasů, Třebíč naopak po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla. Na vedoucí gól Horácké Slavie z hole Erika Meluzína odpověděl v polovině úvodní části Vojtěch Tomi. Ve 23. minutě se opět radovali domácí po brance Kryštofa Langa, ale v čase 45:20 v přesilové hře vyrovnal Jan Pohl. Po 26 sekundách nastavení rozhodl Daniel Poizl.

Vedoucí Litoměřice po sérii tří vítězství prohrály s Ústím nad Labem 3:4 po samostatných nájezdech a před závěrečným duelem si hostující Slovan drží naději na únik play down o udržení. Na dvanáctou Porubu ztrácí jediný bod. Ústí nad Labem vedlo od 5. minuty, kdy otevřel skóre Ondřej Bláha, po první pauze ale do poloviny druhé třetiny vítěz základní části otočil stav brankami Marka Berky a Martina Procházky, jenž využil přesilovku. V 52. minutě vyrovnal Erik Mareš, v čase 58:45 sice vrátil Litoměřicím náskok Josef Jícha, za 51 sekund ale poslal zápas do nastavení Štěpán Bláha. V nájezdech se prosadil jako jediný Michal Trávníček.

Poruba zdolala patnácté a sestupující Benátky nad Jizerou 5:4 až v prodloužení. Ostravané sice v čase 4:52 otevřeli skóre díky gólu Dušana Žovince, ale od 12. do 15. minuty otočili stav Jan Křepelka, Petr Gajda a Jan Cikhart. Poruba od poloviny druhé části do jejího závěru překlopila vedení na svou stranu díky jedné brance Tomáše Voráčka a dvěma trefám Petra Stloukala, který zařídil stav 4:3 v přesilové hře. Ve 46. minutě ale vynutil prodloužení Lukáš Pabiška. V čase 62:59 dovršil hattrick Stloukal a rozhodl.

Čtrnáctý Šumperk, který ve středu přivítá Vsetín, prohrál na ledě čtvrté Jihlavy 1:5 a play down unikne jen za předpokladu, že vyhraje za tři body, Poruba vyjde naprázdno a Ústí nad Labem získá bod. Duklu dostal v čase 5:31 do vedení Tomáš Harkabus a za 51 sekund zvýšil Filip Seman. Ve druhé třetině upravil Miroslav Juda už na 3:0. Ve 48. minutě sice snížil Tomáš Vildumetz, ale výhru Jihlavy pojistili Matouš Menšík a v přesilovce Tomáš Havránek. Jihlava, kterou oslabil odchod útočníka Jakuba Illéše do extraligových Vítkovic, si připsala třetí výhru v řadě.

Kolín dokázal ukončit pětizápasovou vítěznou sérii druhého Vsetína a díky páté výhře z posledních sedmi zápasů se posunul. Hostující Kozlové šli do vedení v 15. minutě v přesilové hře díky kanonýrovi Janu Veselému. V čase 31:12 sice vyrovnal z trestného střílení Luboš Rob, ale přesně po šesti minutách třetí třetiny rozhodl v další početní výhodě Lukáš Krejčík.

Slavia doma zdolala Prostějov 5:4 po samostatných nájezdech, bodovala podeváté v řadě a popáté z toho zvítězila. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel Daniel Kružík a třemi asistencemi Lukáš Žejdl. V rozstřelu rozhodl v sedmé sérii Tomáš Knotek. Vrchlabí porazilo doma šestnáctý Havířov 4:1 i díky dvěma brankám Ondřeje Matýse. Sestupující Havířov zaznamenal už třináctou prohru za sebou.

Chance liga - 50. kolo:

Vsetín - Kolín 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 32. Rob - 15. J. Veselý, 47. L. Krejčík. Rozhodčí: Ondráček, Šudoma - Hanzlík, Kučera. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 1500.

Poruba - Benátky nad Jizerou 5:4 v prodl. (1:3, 3:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 35., 39. a 63. Stloukal, 5. Žovinec, 30. T. Voráček - 12. Křepelka, 13. Gajda, 15. Cikhart, 46. L. Pabiška. Rozhodčí: Skopal, Tvrdoň - Vašíček, Hranoš. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 637.

Třebíč - Sokolov 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. Meluzín, 23. K. Lang, 61. Poizl - 10. Tomi, 46. J. Pohl. Rozhodčí: Zubzanda, Čáp - Zídek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 854.

Jihlava - Šumperk 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky: 6. T. Harkabus, 7. F. Seman, 26. M. Juda, 53. Menšík, 60. T. Havránek - 48. Vildumetz. Rozhodčí: Horák, Valenta - Maštalíř, Polák. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 861.

Litoměřice - Ústí nad Labem 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 23. Berka, 30. Martin Procházka, 59. Jícha - 5. O. Bláha, 52. E. Mareš, 60. Š. Bláha, rozhodující sam. nájezd Trávníček. Rozhodčí: R. Svoboda, Úlehla - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 1320.

Vrchlabí - Havířov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 30. a 44. Matýs, 7. Chrtek, 46. Kusý - 59. Tjurin. Rozhodčí: Bejček, Vrba - Horažďovský, Roischel. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 690.

Slavia Praha - Prostějov 5:4 po sam. nájezdech (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 7. Zelingr, 10. F. Vlček, 17. P. Kafka, 25. Kružík, rozhodující sam. nájezd T. Knotek - 10. T. Jáchym, 19. Račuk, 32. P. Beránek, 59. Klimíček. Rozhodčí: Hucl, Petružálek - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 677.

Přerov - Frýdek-Místek 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 1:3 - 0:0)

Branky: 28. Krisl, 31. Süss, 55. Matěj Svoboda - 45. Christov, 46. O. Šedivý, 60. D. Bartoš, rozhodující sam. nájezd Komorski. Rozhodčí: Cabák, Pilný - Otáhal, Komínek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1045.

Z V VP PP P Skóre B 1. Litoměřice 47 32 3 2 10 175:125 104 2. Vsetín 47 29 2 3 13 172:111 94 3. Jihlava 48 27 4 3 14 179:134 92 4. Třebíč 47 25 7 3 12 132:93 92 5. Přerov 47 20 7 5 15 138:103 79 6. Sokolov 48 22 5 3 18 150:133 79 7. Slavia 47 19 7 4 17 153:138 75 8. Vrchlabí 47 18 8 5 16 136:126 75 9. Kolín 47 22 3 3 19 136:136 75 10. Prostějov 47 21 3 5 18 156:141 74 11. Frýdek-M. 47 20 4 6 17 144:139 74 12. Poruba 2011 47 17 6 8 16 145:132 71 13. Ústí n. Labem 47 17 6 7 17 134:150 70 14. Šumperk 47 16 6 8 17 149:136 68 15. Benátky n. Jizerou 47 15 0 3 29 116:148 48 16. Havířov 47 7 3 6 31 101:158 33 17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0

Poznámka: Kadaň odstoupila ze soutěže kvůli finančním potížím, je prvním sestupujícím a ve všech zápasech od 20. kola si připisuje kontumační porážku 0:5.

Další program:

Středa 2. března - 51. kolo:

17:30 Havířov - Litoměřice, Benátky nad Jizerou - Přerov,

18:00 Prostějov - Třebíč, Ústí nad Labem - Slavia Praha, Vrchlabí - Frýdek-Místek, Kolín - Poruba, Šumperk - Vsetín.