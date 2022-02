Kolo divokých přestřelek. Litoměřice vyhrály 8:6, Novák se trefil proti Slavii

Litoměřice po sérii tří porážek uspěly potřetí za sebou. Hattrickem a asistencí řídil výhru Stadionu Martin Procházka a čtyři body za gól a tři přihrávky si připsal jeho mladší bratr Ondřej. Severočeši otevřeli skóre díky 28. brance nejlepšího střelce soutěže Rikua Sihvonena, ale stav otočili Tomáš Jáchym s Petrem Mrázkem a na vyrovnání Ondřeje Procházky odpověděl Marek Račuk.

V druhé části se nejdříve postarali o obrat Martin Procházka s Romanem Přikrylem. Potom svým druhým gólem smazal ztrátu Mrázek, ale zareagoval na to opět Martin Procházka a stav 5:5 zařídil v čase 39:19 v přesilové hře Jiří Klimíček. Na opětovný náskok hostů po brance Marka Berky odpověděl Martin Novák, ale 36 sekund před koncem už dal vítězný gól Lukáš Válek. Za 16 sekund při power play do prázdné branky dovršil výsledek i hattrick Martin Procházka.

Vsetín vyhrál na ledě sestupujících Benátek nad Jizerou 8:2 i díky čtyřem bodům za hattrick a asistenci Romana Půčka a drží si čtyřbodový náskok před třetí Třebíčí. Domácí se sice ujali vedení po brance Daniela Špačka po 129 sekundách, ale v první třetině otočili Valaši díky dvěma gólům Michala Gaga a jednomu Půčka na 3:1. Gago dvoubrankový náskok zařídil dokonce ve vlastním oslabení.

Ve druhé třetině se za hosty prosadili Tomáš Ondračka a dvakrát Půček, který osm sekund před jejím koncem dovršil hattrick gólem v přesilové hře. Za domácí zkorigoval stav v početní výhodě Benjamin Vomáčka, ale za Vsetín se ještě prosadili Tomáš Pitule a ve vlastním oslabení David Březina.

Třebíč zabrala po třech prohrách, při kterých nezískala ani bod. Stačila jí k tomu jediná branka, vstřelil ji v 6. minutě obránce Jan Mlčák. Pavel Jekel udržel díky 31 zákrokům už posedmé v sezoně čisté konto. Draci nebodovali poprvé po čtyřech zápasech, z nichž třikrát vyhráli.

Čtvrtá Jihlava vykročila za vítězstvím v Kolíně 5:2 rychlým nástupem a už v 11. minutě vedla 3:0. Nejdříve se dvakrát trefil Jakub Illéš a potom využil přesilovou hru Matěj Zadražil. Ve druhé třetině zvýšil v další početní výhodě Matouš Menšík. Kolín sice do poloviny závěrečné části vrátili do hry Jan Veselý se Zdeňkem Králem, ale při power play pečetil výsledek Menšík.

Na pátou pozici před Sokolov se posunul Přerov, jenž vyhrál na ledě šestnáctého Havířova 2:0 a oslavil úspěch v 11 z posledních 12 duelů. Domácí tým, který bude hrát v příští sezoně ve druhé lize, držel bezbrankový stav až do času 51:29. Skóre otevřel v přesilové hře Antonín Pechanec. V 57. minutě se prosadil v početní výhodě pěti proti třem Filip Dvořák. Brankáři Lukáš Klimkovi stačilo k třetímu čistému kontu v ročníku 16 zásahů. Havířov prohrál podvanácté v řadě.

Sokolovský Baník zdolal doma pražskou Slavii 7:6 v prodloužení. Třemi body za dva góly a asistenci k tomu přispěl Jaromír Kverka a tři body za branku a dvě přihrávky za vítěze zaznamenal také Daniel Přibyl. Pražané sice na začátku třetí třetiny získali vedení 6:4, ale nastavení vynutil v 50. minutě v přesilovce čtyř proti třem bývalý slávistický kapitán Jan Novák a v čase 63:11 rozhodl Vojtěch Tomi.

Frýdek-Místek v souboji celků, které chtějí uhájit pozice mimo play down a dostat se do předkola play off, zdolal doma Porubu 1:0. Gól vstřelil už v 5. minutě Daniel Kurovský. Samuel Baroš pochytal všech 26 střel Ostravanů a podruhé v sezoně dosáhl na nulu.

Ústí nad Labem, které se snaží uniknout boji o udržení, uspělo popáté za sebou doma a porazilo Vrchlabí 3:2. Slovan se ujal vedení už po 21 sekundách hry díky Martinu Tůmovi, ale mezi 24. a 30. minutou otočili stav Tomáš Kynčl s Tomášem Urbanem. V čase 31:29 vyrovnal v přesilové hře Jiří Drtina a za 19 vteřin zajistil Severočechům výhru Ondřej Bláha.

První hokejová Chace liga:

Dohrávka 40. kola:

Šumperk - Třebíč 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 6. Mlčák. Rozhodčí: Wagner, R. Svoboda - Měkýš, Vašíček. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 1000.

49. kolo:

Ústí nad Labem - Vrchlabí 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 1. M. Tůma, 32. J. Drtina, 32. O. Bláha - 24. T. Kynčl, 30. T. Urban. Rozhodčí: Petružálek, Zubzanda - Jindra, Štofa. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 1328.

Havířov - Přerov 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 52. Pechanec, 57. F. Dvořák. Rozhodčí: Horák, Veselý - Maštalíř, Polák. Vyloučení: 6:5, navíc Pastor (Havířov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 536.

Kolín - Jihlava 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Branky: 42. J. Veselý, 51. Z. Král - 5. a 8. Illéš, 25. a 60. Menšík, 11. M. Zadražil. Rozhodčí: Úlehla, Hucl - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:2. Diváci: 1547.

Benátky nad Jizerou - Vsetín 2:8 (1:3, 0:3, 1:2)

Branky: 3. D. Špaček, 47. Vomáčka - 12., 31. a 40. R. Půček, 7. a 16. Gago, 23. Ondračka, 49. Pitule, 51. D. Březina. Rozhodčí: Micka, Skopal - Komínek, Roischel. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 353.

Sokolov - Slavia Praha 7:6 v prodl. (3:3, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 16. a 46. Kverka, 3. T. Rohan, 6. T. Jandus, 21. Přibyl, 50. J. Novák, 64. Tomi - 15. a 22. Kružík, 3. J. Brož, 9. M. Ondráček, 33. F. Vlček, 42. Barák. Rozhodčí: Kostourek, Sýkora - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 713.

Prostějov - Litoměřice 6:8 (3:2, 2:3, 1:3)

Branky: 10. a 33. P. Mrázek, 7. T. Jáchym, 14. Račuk, 40. Klimíček, 56. Martin Novák - 23., 34. a 60. Martin Procházka, 5. Sihvonen, 13. O. Procházka, 29. R. Přikryl, 50. Berka, 60. Válek. Rozhodčí: Cabák, Pilný - Král, Hranoš. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 890.

Frýdek-Místek - Poruba 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 5. Kurovský. Rozhodčí: Vrba, Tvrdoň - Beneš, Horažďovský. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 1202.

Šumperk - Kadaň 5:0 kontumačně.