Zlínský střelec Sedlák: Chtěli jsme se doma předvést. Překvapil ho Žukov?

Cítíte, že jste šli výhře naproti o něco víc než soupeř?

„Šli jsme si za tím celý zápas. Od začátku jsme hráli to svoje, na čem jsme se domluvili. Myslím, že jsme to zvládli. Je to pro nás důležitá výhra a důležitý bod. Nebudu hodnotit soupeře, zajímám se převážně o nás.“

Jste doma sebevědomější než venku?

„Těžko říct. Přinejmenším je příjemné hrát doma před tolika lidmi, kteří nám strašně pomáhají. Po celých šedesát minut byla výborná atmosféra. Chtěli jsme se před našimi fanoušky předvést.“

V brance Vsetína nastoupil poprvé ve finále Maxim Žukov. Čekali jste to, že?

„Nějaké spekulace byly, ale snad jsme připraveni na oba dva. Přijde mi, že jsou oba rozdílní. Vošvrda je velkej a klidnej. Tento je malej, mrštnej. Oba jsou určitě slušní gólmani.“

A váš Daniel Huf je ještě lepší, co?

„Hufíno odvedl výbornou práci. Jsem rád, že ho máme za zády.“

Když jste v půlce prosince přišel do Zlína, který byl na dně, měl jste v hlavě „nějaké“ finále?

„Já jsem s tím trošku počítal. (úsměv) Říkal jsem to hned od začátku a všichni se na mě dívali a říkali si, jestli jsem se nezbláznil. Věřil jsem, že tým na to máme a že si to jenom musí sednout. A jsme tady!“

Máte pod tátovým dozorem klid na hokej?

„Já to tak nevnímám. Ano, na střídačce ho vnímám, tam je hodně živý.“ (úsměv)