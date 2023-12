Zlín chtěl tři velká jména, ale trenéra zatím nenašel. Koho osloví teď?

Před valašským derby byli ocenění přidáním do Síně slávy zlínského hokeje bývalí útočníci Pavel Janků, Josef Štraub a Roman Meluzín • profimedia.cz

Známá trenérská jména oslovil hokejový Zlín, aby mu zachránila sezonu v Chance lize. Po listopadovém rozchodu s Milošem Říhou mladším převzala mužstvo dvojice z místních zdrojů Jan Srdínko-Zdeněk Sedlák s tím, že jde o dočasné řešení. Během nadcházející reprezentační pauzy by se měl na střídačce Beranů objevit někdo nový. Buď přímo hlavní kouč anebo Srdínkův asistent. „Pořád hledáme. Oslovili jsme poměrně hodně trenérů,“ přiznal jednatel Jan Pravda. Web iSport.cz ví, o koho šlo a proč jednání prozatím nedopadla.

Ve hře byli tři odborníci s extraligovými zkušenostmi. Pojí je jedna zajímavost: Všichni jsou ročník 1971 a velmi dobře se znají.

Nabídku ze Zlína nicméně odmítli. Dva mají úvazky u reprezentace, jeden si chce dát od práce do konce sezony pauzu. Každopádně jsou připraveni za pár měsíců znovu rozjet s vedením debatu a jeden z nich by mohl vést tým od nového ročníku. Kdo to může být?