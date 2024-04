Boston znovu vede v sérii, Pastrňák asistoval. Druhá výhra Hertla

Hokejisté Bostonu začali play off proti Torontu jasnou výhrou, David Pastrňák přispěl asistencí • ČTK

Hokejisté Bostonu oslavují trefu útočníka Davida Pastrňáka (uprostřed) v play off • ČTK / AP / Charles Krupa

David Pastrňák během zápasu prvního kola play off NHL proti Torontu • ČTK

Útočník David Pastrňák ve třetím zápase prvního kola play off NHL přispěl asistencí k výhře Bostonu na ledě Toronta 4:2. Bruins se v sérii ujali vedení 2:1. Hokejisté Vegas zvládli v Dallasu i druhý duel. Golden Knights porazili Stars 3:1 a na cestě za obhajobou Stanley Cupu vedou 2:0 na zápasy.

Boston se dostal poprvé do vedení v úvodu třetí třetiny, kdy se v přesilové hře prosadil Jake DeBrusk, jenž otočil skóre na 2:1 pro Bruins. Na vedoucí branku v 52. minutě odpověděl vyrovnáním Tyler Bertuzzi, nerozhodný stav ale vydržel pouze 28 vteřin. Hokejistům Bruins vrátil náskok Brad Marchand. Kapitán Bostonu v závěru zápasu po Pastrňákově nahrávce přidal gól na 4:2 a pečetil druhou výhru svého týmu v sérii.

Podruhé vyhrálo i Vegas, které zdolalo Dallas 3:1 a z Texasu si veze vedení 2:0 na zápasy. Domácí Stars vstoupili do zápasu lépe a v 17. minutě šli po trefě Jasona Robertsona poprvé v sérii do vedení. Golden Knights se srovnáním příliš dlouho neotáleli. Po necelé minutě půl se prosadil Jonathan Marchessault. Obrat zařídil v závěru druhé třetiny Noah Hanifin a skóre v čase 59:26 uzavřel trefou do prázdné branky Jack Eichel.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:10. Knies, 51:25. Bertuzzi Hosté: 37:37. Frederic, 41:07. DeBrusk, 51:53. Marchand, 59:25. Marchand Sestavy Domácí: Samsonov (Woll) – Ljubuškin, Rielly, McCabe, Benoit, Liljegren, Edmundson – Domi, Matthews, Bertuzzi – Marner, Tavares, Knies – W. Nylander, Holmberg, Järnkrok – Reaves, Kämpf, Dewar. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy, Lohrei, Carlo, H. Lindholm, Shattenkirk, P. Wotherspoon – Pastrňák, Zacha, Heinen – DeBrusk, Coyle, Marchand – Frederic, Geekie, Maroon – J. Boqvist, Beecher, J. van Riemsdyk. Rozhodčí Francis Charron, Graham Skilliter, Kendrick Nicholson – Ryan Daisy, Devin Berg, Tyson Baker Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:47. J. Robertson Hosté: 18:09. Marchessault, 38:53. Hanifin, 59:26. Eichel Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, Harley, C. Tanev, Lindell (A), Lundkvist, R. Suter – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Marchment – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Dadonov, Faksa, Steel. Hosté: L. Thompson (Hill) – Pietrangelo (A), Hanifin, Theodore, McNabb, Whitecloud, Martinez – Marchessault, Eichel, Barbašev – Stone (A), Hertl, Stephenson – Mantha, W. Karlsson, Howden – Kolesar, N. Roy, W. Carrier. Rozhodčí MacDougall, Rooney – Knorr, Shewchyk Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků