Juniorské MS v bublině, pomůže know-how z NHL! Kdy a s kým hrají Češi?

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let v úvodním zápase pod vedením trenéra Karla Mlejnka porazila výběr Slovenska rozdílem 6:2 • instagram.com/@narodnitym

Na přelomu roku si Matěj Blümel zahrál i na domácím mistrovství světa do 20 let • Michal Beránek (Sport)

Hokejové mistrovství světa do 20 let se odehraje ve stejné bublině, kterou připravila hráčům NHL • instagram.com/@narodnitym

Po skončení play off zámořské NHL se vedení mohlo plácat po zádech: Tohle organizačně vyšlo! Proto si mezinárodní hokejový svaz řekl, proč to nezopakovat? Juniorský světový šampionát se uspořádá na přelomu roku v kanadském Edmontonu ve shodných podmínkách, v jakých se tam odehrálo například finále mezi Tampou a Dallasem. Stejná hala, stejný hotel, stejná uzavřená čtvrť. A duely bez diváků. Koho Češi v bublině vyzvou?

Bude to značně rozdílný pohled. Zatímco v minulém roce vytvořili fandové v Ostravě a Třinci famózní atmosféru, letos budou ochozy prázdné. Zdravotní rizika to nedovolí. Budoucí hokejové superstars bude podporovat umělé fandění z obrovských monitorů. Obrovská škoda, protože v Kanadě, která juniorské turnaje prožívá velmi silně, se dala očekávat kvalitní divácká kulisa.

Na koho se lze na turnaji těšit nejvíce? Těžká otázka, protože nikdo neví, zda NHL stihne rozjet svá nablýskaná jeviště 1. ledna, jak si předsevzala. „Pokud NHL začne kdykoliv v lednu, týmové kempy se budou otevírat už o pár týdnů dříve. Těžko si tak dovedu představit, že by se na turnaji představili mladí hráči, kteří se plnohodnotně chytili v lize už v minulé sezoně,“ odhadl expert na mládežnický hokej Bob McKenzie na svém twitterovém účtu.

Tuto predikci lze vztáhnout hned na několik hráčů. Finsko by se tak muselo obejít bez Kaapa Kakka, Kanada bez Kirby Dacha a USA bez Jacka Hughese. S největší pravděpodobností neuvidíme ani poslední jedničku draftu Alexise Lafrenièra. „Pokud bych si měl vsadit, tak si tipnu, že se na šampionátu neukáže. Už odehrál dvě juniorské MS. Loni dominoval a vyhrál zlato. Bude se chtít soustředit na kariéru v dresu NY Rangers,“ doplnil svůj pohled McKenzie.

Podobně je na tom i česká reprezentace. O její úspěch by se měli postarat především Jan Myšák (Montreal), Jaromír Pytlík (NJ Devils), nebo Michal Teplý (Chicago). „I díky zkušenosti z loňska se budu snažit stát pro tenhle rok jedním z lídrů týmu. Už budu víc v klidu a snadněji bych mohl prodat to, co umím a pomoci týmu k co největšímu úspěchu,“ prohlásil odhodlaně Pytlík.

Přestože ani u jednoho se neočekává okamžité protlačení se do prvních týmů, vyloučit to také nelze. Proto bude letošní nominace o mnoho složitější. Zatímco v minulých letech trenéři zhruba věděli, koho mají k dispozici, teď ani netuší, kdy přesně začne nejlepší liga na světě.

I veškerá organizace bude naprosto unikátní. Denně se odehrají tři bitvy těsně za sebou. Vzhledem k časovému posunu budou začínat v osm večer, o půlnoci a v půl čtvrté ráno. Všechny bude hostit Rogers Arena, domovská hala Edmontonu Oilers. Za své tak vzal původní plán, kdy se o pořadatelství měly podělit arény v městečku Red Deer a v Edmontonu. Pandemie byla proti. V hlavním městě provincie Alberta se tak znovu utvoří zdravotní bublina, kde se šampionát uspořádá. „Organizace už trvá zhruba dva roky. Oznámení zápasového rozpisu znamená, jak blízko už jsme prvnímu vhazování,“ řekl nadšeně Riley Wiwchar, organizační ředitel celé akce.

I vzhledem k tomu, že všechny utkání pokryje jediná ledová plocha, bylo nutné trochu upravit i časový program. Začínat se bude už o den dříve, než tomu je běžně zvykem, tedy 25. prosince. Naše mladíky čeká těžká premiéra o den později proti Švédsku. Nejdelší bude jednoznačně čtvrtfinálový den, který je na programu 2. ledna, kdy se odehrají všechny čtyři vyřazovací zápasy. Nového juniorského šampiona se dozvíme 6. ledna brzy ráno.

Zápasy českého týmu na MS U20 26. prosince (20:00 SEČ) Česko – Švédsko 28. prosince (3:30 SEČ) Česko – Rusko 29. prosince (20:00 SEČ) Česko – USA 31. prosince (20:00 SEČ) Česko – Rakousko

Program mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu

Pátek 25. prosince:

Skupina A: 20:00 Švýcarsko - Slovensko.

Sobota 26. prosince:

Skupina A: 00:00 Německo - Finsko. Skupina B: 03:30 Rusko - USA, 20:00 ČESKO - Švédsko.

Neděle 27. prosince:

Skupina A: 00:00 Kanada - Německo, 20:00 Finsko - Švýcarsko.

Skupina B: 03:30 USA - Rakousko.

Pondělí 28. prosince:

Skupina A: 00:00 Kanada - Slovensko.

Skupina B: 03:30 ČESKO - Rusko.

Úterý 29. prosince:

Skupina A: 03:30 Slovensko - Německo.

Skupina B: 00:00 Rakousko - Švédsko,

20:00 ČR - USA.

Středa 30. prosince:

Skupina A: 00:00 Kanada - Švýcarsko, 20:00 Finsko - Slovensko.

Skupina B: 03:30 Rakousko - Rusko.

Čtvrtek 31. prosince:

Skupina A: 00:00 Švýcarsko - Německo.

Skupina B: 03:30 Rusko - Švédsko, 20:00 ČR - Rakousko.

Pátek 1. ledna:

Skupina A: 00:00 Kanada - Finsko.

Skupina B: 03:30 Švédsko - USA.

Sobota 2. ledna:

18:00 čtvrtfinále, 21:30 čtvrtfinále.

Neděle 3. ledna:

01:00 čtvrtfinále, 04:30 čtvrtfinále.

Úterý 5. ledna:

00:00 semifinále, 03:30 semifinále, 23:30 o 3. místo.

Středa 6. ledna:

03:30 finále.