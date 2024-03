Do sprchy a stopka navrch! Proč? Potrestaný hráč z play off vypovídá

V prostředí extraligového hokeje je to pálivé téma. Srážky, hity, vypínáky… Mění se hokej, staré zvyky jdou postupně do propadliště dějin. Hokej býval donedávna tvrdým sportem, leckdy jím ještě někdy je, ale přísná klasika mizí. Tvrdé, nezřídka přitom čisté nájezdy do protihráčů bývají masivně postihovány, u sudích nezřídka neprocházejí ukázkové hity. Do toho občas padají diskutabilní postihy z velínu disciplinární komise. Hráči a trenéři v posuzování karambolů mají zmatek. A právě o tomhle všem je nový 90minutový díl podcastu Zimák, do nějž od iSport.cz obdržel pozvánku Jakub Lev. Plzeňský lídr v předkole nevybíravě atakoval litvínovského obránce Janise Jakse a inkasoval postih, který mu vyprší až v nové sezoně. Právě na svém případě Lev popisuje, jak je nutné a důležité znát kontext celého zákroku, nejenom výsek.