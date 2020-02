ONLINE: Kladno trápilo Plzeň, přesto padlo 5:8. Dynamo - Liberec 1:1 | iSport.cz

Jaromír Jágr se přes beka Plzně Bohumila Janka cpe do brankoviště Škodovky • Barbora Reichová / Sport

Karlovarský útočník Tomáš Mikúš (vlevo) oslavuje trefu do branky Jaroslava Januse z Litvínova • ČTK

Kladenský útočník Brendan O´Donnel (uprostřed) se raduje z gólu do sítě Plzně • Barbora Reichová / Sport

ONLINE | Tým Jaromíra Jágra se čím dál víc blíží k pádu z extraligy. Hokejisté posledního Kladna v 48. kole nezvládli přestřelku s Plzní, prohráli rozdílem 5:8 a připsali si jedenáctou porážku v řadě. Rytíři přitom v bitvě několikrát vedli, na Indiány to však nestačilo. Litvínov nepromarnil šanci v domácím zápase s Karlovými Vary, vyhrál po přestřelce 6:4 a odskočil od sestupového místa o pět bodů. Mladá Boleslav přehrála Hradec Králové 3:2 po nájezdech. Kometa Brno hostí poslední moravské derby v základní části proti Olomouci. Rozjeté Pardubice na svém hřišti čelí vedoucímu Liberci. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.

Při velecenné výhře řádil matador Hübl

Domácí se dostali do vedení již po 82 vteřinách hry. Lukeš našel Pospíšila, který střelou od modré čáry překvapil brankáře Bednáře. Hned v zápětí hrál Litvínov přesilovou hru, ale vyrovnat mohli hosté. Mikúš v oslabení sebral puk Moravčíkovi a uháněl vstříc Janusovi, který ale předvedl výtečný zákrok.

Na druhé straně mohl zvýšit Mahbod, jeho bekhendový blafák skončil vysoko nad horní tyčkou. V osmé minutě prověřila domácího brankáře dvojice Kohout, Beránek, ani jeden ovšem nedokázal Januse překonat. O to se postaral až v 14. minutě aktivní Mikúš, který opět ujel obráncům a tentokrát rychlým blafákem uspěl. Následovala šance Grígera, ale uspěl až v 19. minutě Stříteský, jenž mířil od modré přesně k tyči.

V úvodu druhé třetiny měl šanci obránce Kudla, diváci už zvedali ruce, ale pohotovým zákrokem brance zamezil Bednář. V 29. minutě dotlačil Polák puk za bezmocného Januse, rozhodčí gól neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Litvínovské to povzbudilo a Hanzl v 32. minutě připravil vyrovnání pro Gerháta. Již o 51 vteřin domácí vedli. Na konci ukázkové akce byl Trávníček. V závěru třetiny mohl přidat čtvrtý gól Hanzl, ovšem Mikúš na poslední chvíli puk hokejkou tečoval mimo tři tyče.

Domácí mohli hned v úvodních minutách závěrečné části odskočit, ale Mahbod, Lukeš ani Moravčík se proti výtečnému Bednáři neprosadili. To se povedlo až v 47. minutě. Hübl ujel obráncům, naznačil střelu, stáhl si puk do bekhendu a pohotově ho poslal mezi Bednářovy betony. Za pouhých 51 vteřin to bylo opět pouze o branku. Kohoutova střela z mezikruží skončila díky dvojité teči za bezmocným Janusem.

V další šanci byl opět Hübl, tentokrát stál sám před odkrytou branku a nedokázal trefit skákající puk. I díky tomu mohl Černoch vyrovnat. Zpět do vedením pomohla Vervě přesilovka, při hře čtyři na tři se po Pospíšilově přihrávce podruhé prosadil Hübl. Pojistku v podobě šesté branky přidal v 56. minutě po pěkné akci Kudla.

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 6:4. Gólová přestřelka dopadla lépe pro domácí, dvakrát se trefil Hübl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:22. Pospíšil, 31:07. Gerhát, 31:58. Trávníček, 46:57. V. Hübl, 52:26. V. Hübl, 55:28. Kudla Hosté: 13:45. T. Mikúš, 18:12. Stříteský, 47:48. Kohout, 49:07. Černoch Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka (A), Kudla, Baránek, L. Doudera – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Hedberg, Gerhát, Válek – Helt, Jurčík, Trávníček. Hosté: Bednář (Horák) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (C), Gríger, Flek – V. Polák (A), Černoch, Koblasa – Kohout, T. Mikúš, O. Beránek – Šafář, Vildumetz, Šik. Rozhodčí Jeřábek, Bejček – Komárek, Špringl Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 695 diváků

Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:04. Ševc, 38:16. Šťastný, 65:00. Jeglič Hosté: 01:44. Smoleňák, 57:29. Cingel Sestavy Domácí: Krošelj (Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – P. Kousal, Najman, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Cibulskis – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák (C) – Miškář, Koukal, Žejdl. Rozhodčí R. Svoboda, Pražák – Frodl, Kajínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3822 diváků

Plzeň - Kladno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Kantner, 10:54. Čerešňák, 26:22. Kodýtek, 40:24. Gulaš, 48:01. Jánošík, 55:45. Pulpán, 56:18. L. Kaňák, 59:39. Kodýtek Hosté: 05:27. Š. Bláha, 09:46. Vampola, 17:11. O'Donnell, 41:50. J. Strnad, 47:22. Stach Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Horák, Mrkva – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7536 diváků

Kometa - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:21. Zaťovič, 40:47. Plekanec Hosté: 21:48. P. Musil, 30:07. Nahodil, 46:11. Olesz, 49:21. J. Káňa Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – M. Erat, Plekanec (A), Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – L. Horký, Střondala, Kusko. Hosté: Mokrý (Hasala) – Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný – Handl. Rozhodčí Pešina, Veselý – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG arena

Pardubice - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:11. Vondrka Hosté: 09:47. L. Hudáček Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek, Paulovič. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, T. Hanousek, Havlín – M. Zachar, L. Hudáček, Ordoš – Marosz, Bulíř, A. Musil – L. Krenželok, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, Valský. Rozhodčí Hradil, Kika – Ganger, Klouček Stadion enteria arena

