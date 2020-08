Problémy před extraligou! Liberec i Plzeň odložily semifinále poháru

Tomáš Vlasák varuje: Kluby se mohou řídit do insolvence • HC Škoda Plzeň

Milan Gulaš naskočil i do pátečního utkání proti Kladnu • ČTK / Miroslav Chaloupka

Plzeňský ranař Michal Houdek se dostal do křížku s kladenským útočníkem Nicolasem Hlavou • ČTK / Miroslav Chaloupka

Hokejisté Plzně ze zdravotních důvodů nenastoupí do semifinálové série Generali Česká Cupu s Třincem • ČTK / Hájek Ondřej

Hokejisté Plzně ze zdravotních důvodů nenastoupí do prvního utkání semifinálové série Poháru Generali České pojišťovny proti Třinci. Úvodní zápas se měl v úterý hrát na západě Čech. Klub na oficiálním webu v krátké zprávě oznámil, že vzhledem k aktuální zdravotní situaci a z preventivních důvodů duel ruší. V úterý se neuskuteční ani druhá semifinálová série mezi Libercem a Pardubicemi. Bílí Tygři potvrdili, že jsou tři hráči pozitivně testovaní na COVID-19.

„Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a probíhá testování hráčů a realizačního týmu,“ uvedli Západočeši s tím, že se budou řídit pokyny hygienické stanice a prozatím nebudou poskytovat žádné další informace médiím.

Podle informací iSport.cz nikdo z Plzně zatím COVID-19 nakažený není, jde pouze o preventivní opatření.

Formálně je nyní ale pouze odložen úterní zápas, který se měl hrát na plzeňském stadionu. "Vyčkáme na výsledky testů, které mohou být různé. Může být jeden pozitivní a pak by následovala nějaká hygienická opatření, nebo může být Plzeň úplně negativní. A pak budeme hledat východisko tak, abychom sérii nějakým způsobem zachránili," řekl ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

V ideálním případě by se odložený zápas mohl uskutečnit ještě tento týden. "Jsme v kontaktu s oběma kluby a nyní jsme potřebovali udělat rychlé rozhodnutí, aby Třinec neodjel do Plzně. Teď budeme čekat na výsledky testů, které může mít klub dnes, zítra, možná ale až do 48 hodin," dodal Řezníček.

V případě, že by se utkání nemohlo uskutečnit ani v náhradním termínu, řešila by jeho osud sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje. "A s největší pravděpodobností by zápas kontumovala," uvedlo vedení svazu v tiskové zprávě.

Ve druhém semifinále se měl v úterý utkat Liberec a Pardubice. Při testování však byly v kádru Severočechů potvrzeny tři případy COVID-19. Aktuálně je testován zbytek mužstva včetně realizačního týmu a klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a postupuje dle jejich pokynů. První duel je prozatím odložen, prodané vstupenky tak zůstavají platné.

