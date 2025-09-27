Clash 13 ONLINE: Příští galavečer se vrací do Prahy. Král Pablo napadl Datla ve studiu!
V pardubické Enteria areně je na programu třináctý galavečer bizarní organizace bojových sportů Clash. V místě, kde se běžně prohánějí hokejisté, se tentokrát o své MMA umění pokusí již ostřílená jména či influenceři. Jedním z taháků je souboj Leo Beránka a Jaroslava Kotlára, dvou zápasníků se zkušeností z vězení. Nebude chybět ani Václav „Baba“ Jaga Mikulášek, jenž narazí na nováčka v organizaci Gabriela Töröka. Oba se spolu střetli už v rámci organizace RFA. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
V hudebně-zápasnickém okénku „Zpátky do minulosti“ se představí dvě bývalé hvězdy devadesátek: vyhozená ikona z kapely Lunetic Martin Kocián se pobije s jiným zpěvákem Jaroslavem Bobowským, který se proslavil hitem z roku 1995 Hrobař. Naopak nedorazí (ne)populární moderátor Jíra poté, co v organizaci skončil.
Clash 13: Program, hlavní karta, zápasy
Zprávy ze dne 27. září 2025
Už na předzápasy se pardubická hala zaplnila. Pořadatelé dopředu avizovali, že mají vyprodáno. Nyní je ve studiu Karlos Benda. Jeho právě nyní ohlášený box na 4x2 minuty s kulturistou a influencerem Jakubem Enžlem totiž bude hlavním tahákem příštího galavečeru Clash 14, který se bude konat 6. prosince v pražské Fortuna areně v Holešovicích. Půjde se bez váhového limitu. Prezentaci zápasu mezitím narušil Václav Mikulášek, jenž se strefoval do Bendy, že si nevybere někoho těžšího. Le Sy pak oznámil, že v prosinci nás čeká také pyramida a souboj osmi dvojic, z nichž vyplyne během večera jediný vítěz.
Další předzápas obstarala klasická férovka ze sídliště 3 na 2. Ani bitva týmů ovšem neměla dlouhého trvání a nepřenesla se přes první kolo. Rudolf byl brzy hodně ukončený a Drbal zůstal sám proti třem. Dužda trefil dva high-kicky do Drbala, hlavně ten druhý byl brutální do hlavy. Drbala to ovšem nevyplo a stále sám bojoval. Pak se už ale ocitl na zemi a schytal palbu z této přesilovky až do ukončení.
Vítězové: Soyeros, Masaryk, Kevin Dužda
A je tu první předzápas. Erik Máša coby náhrada za Prcalíka si střihl premiéru v Clashi. Proti němu se vytasil Max Green s bilancí v Clashi 1-4. Začalo se houževnatě, oba borci si zkusili takedown. Po jakési páce, těžko identifikovatelnému držení jednoho z ramen, ovšem Max Green i pro komentárory zcela překvapivě odklepl konec! Už v prvním kole po zhruba půlminutě bylo hotovo. Erik Máša svůj pohár předal soupeři a vyzval (nevíme koho) k zápasu v boxu bez rukavic.
Vítěz: Erik Máša
Máme také změny v programu. Například ze ženského souboje odpadla Mína, která se na poslední chvíli zranila. Proti influencerce Angie Mangombe proto nastoupí bývalá pornoherečka a playmate Drahomíra Jůzová, alias Lady Dee. Ta souboj přijala před dvěma dny a už jeden vítězný zápas v Clashi má za sebou.
Galavečer Clash 13 pomalu začíná. S promotérem Le Sym jsou již hosté ve studiu a probírají se zápasy, které nás dnes čekají. Už bez vyhozeného moderátora Jíry se tedy mikrofonu chopil právě nejvyšší muž organizace, jehož doplňuje youtuber VladaVideos. Do studia dorazil kontroverzní influencer v exekuci Marek „Datel" Valášek. Ten divákům oznámil, že pochází z Hradecka a dva roky bydlel v Hradci Králové. Dodal, že Hradec je hezčí než Pardubice a lepší v hokeji i ve fotbale. Reakce publika? Pochopitelně pískot, i když jen lehký. Valášek zkritizoval rappera Krále Pabla, některé expresivní výrazy nemůžeme ani napsat a přirovnal ho k Bejrovi. Král Pablo, jehož čeká za pár hodin zápas, si pro Valáška přišel k podiu a na zemi ho škrtil. Valášek už o tom mluví, ale sotva dýchá.
Zprávy ze dne 24. září 2025
Připomeňte si předchozí turnaje Clash of the Stars/Clash
- Clash of the Stars 1: Kromě influencerů do klece nakráčeli i kontroverzní kulturista Filip Grznár či pornoherečka Silviia Dellai. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 2: Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 3: V kleci se prali oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. Bylo slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 4: Do klece proti sobě nastupovali i lidé, které nelze označovat za bojovníky, jejich klání však většinou bavila zaplněné tribuny nejvíc. Souboje, které se přibližovaly profesionálním výkonům tak hlasitou odezvu nevyvolávaly. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 5: Očekávaný střet kickboxera Tadeáše Růžičky s jednou z nejvíce nenáviděných „osobností“ sociálních sítí Tadeášem Veselým skončil vyhozeným ramenem „Gangstaboye“. Došlo ale i na zápas „naslepo“ či střet liliputů... Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 6: Turnaj ovládnul nový šampion Filip Grznár. Ten porazil Lukáše Tůmu a získal pás polotěžké váhy. V sobotu v pražském O2 universum fanoušci buráceli, z extrémů nejvíce poutal zápas Karlose Bendy proti třem Romům, kteří všichni padli hned v prvních kolech. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 7: Na galavečeru se představil Jaromír Soukup, tehdejší šéf televize Barrandov, který vyhrál po diskvalifikaci youtubera Aleše Bejra, který ho několikrát nedovoleně hlavičkoval. Premiérovou výhru slavil v organizaci i Václav Mikulášek. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 8: Tentokrát se turnaj premiérově přesunul do Ostravy. Šampionský pás obhájil Tomáš Križan, přezdívaný Dynamo, když se zranil jeho soupeř Filip Grznár. V kleci se znovu ukázal bývalý profesionální bojovník Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, ale senzačně prohrál. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 9: Hlavním tahákem večera byl boxerský duel, který opanoval řeporyjský starosta Pavel Novotný. Jeho soupeř, herec Zdeněk Godla, nenašel síly a vzdal se před začátkem druhého kola. Více čtěte ZDE>>>
- Clash of the Stars 10: Turnaj v Brně završil boxerský souboj někdejšího kulturisty Karlose Bendy s kontroverzním bijcem Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Prvně jmenovaný porazil bojovníka zaskakujícího za zraněného Jaromíra Soukupa. Podle promotéra Tomáše Le Syho mělo jít o poslední akci série turnajů pod úspěšnou značkou, ale v průběhu večera boss oznámil, že v březnu bude pokračovat pod zkráceným názvem Clash a s novým logem. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 11: MMA Organizace Clash novou éru. Pod zkráceným názvem se vrátila do Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích. Jedním z hlavních taháků byl duel mezi Sámerem Issou a Martinem Kociánem, ve kterém slavil účastník Superstar 2004. Více čtěte ZDE>>>
- Clash 12: Pro první zahraniční zastávku si organizace Clash vybrala Slovensko. Jedním z vrcholů akce s podtitulem „Revenge“ byl i souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem. Český podnikatel schytal ve třetím kole tvrdé K.O. a prohrál. Hlavní duel večera ovládl Karlos Benda proti Jaroslavu Kotlárovi za necelé dvě minuty. Více čtěte ZDE>>>
Zápas
Kategorie
Muay Thai
MMA Title Fight do 57 Kg
Muay Thai
MMA
MMA
Box
Box v MMA rukavicích
MMA
Filip Rudolf, Denis Drbal vs. Masaryk, Soyer, Dužda
MMA
Prcalík vs. MaxGreen
MMA
MMA
MMA (bez kopů do hlavy)