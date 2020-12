Kdy jede Ester Ledecká? Kompletní program SP v alpském lyžování

Česká obojživelnice Ester Ledecká brázdí již šestou sezonu mezi lyžařkami. Loni vyhrála hned první sjezd sezony, celkově pak mezi sjezdařkami skončila druhá. Sezonu zakončila v TOP10 celkového pořadí SP. Podaří se jí výsledky zopakovat i v sezoně ovlivněné pandemií COVID-19? Vrcholem by měl být světový šampionát v italské Cortině d'Ampezzo a finále SP v Lenzerheide. Křišťalový globus pro vítězku SP obhajuje Italka Brignoneová.

Cíle jsou jasně dané. „Zase se o kousek posunout. To je odpověď, kterou si můžete kopírovat, protože tohle budu říkat před každou sezonou,“ konstatovala olympijská vítězka z Pchjončchangu. Po úspěšné minulé zimě bude Ledecká patřit v lyžařském Světového poháru k favoritkám. „Je strašně vtipné to takhle slyšet. Já o sobě takhle vůbec nepřemýšlím, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu,“ líčí Ledecká.

Ester Ledecká v SP v alpském lyžování 2020/21

SP v alpském lyžování - SÖLDEN

17. října 10:00 / 13:00 - Obří slalom

1. Bassinová 2:19,69 (1:09,54+1:10,15), 2. Brignoneová (obě It.) -0,14 (1:10,12+1:09,71), 3. Vlhová (SR) -1,13 (1:11,56+1:09,26), 4. Gisinová (Švýc.) -1,30 (1:10,72+1:10,27), 5. Holtmannová (Nor.) -1,75 (1:10,46+1:10,98), 6. Goggiaová (It.) -2,47 (1:11,30+1:10,86) a Hrovatová (Slovin.) -2,47 (1:11,95+1:10,21), 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -2,56 (1:10,93+1:11,32), 9. Worleyová (Fr.) -2,79 (1:12,20+1:10,28), 10. Moltzanová (USA) -2,81 (1:12,43+1:10,07), ...20. Ledecká (ČR) -5:04 (1:13,30+1:11,43).



Ledecká zajela lepší 'obřák' než na olympiádě. V Söldenu vládly Italky

Výsledky SP v alpském lyžování - LECH / ZÜRS

26. listopadu 10:00 / 17:00 - Paralelní obří slalom

1. Vlhová (SR), 2. Moltzanová (USA), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.), 4. Hectorová (Švéd.), 5. Bassinová (It.), 6. Stjernesundová (Nor.), 7. Brignoneová (It.), 8. Mörzingerová (Rak.), 9. Gasienicová-Danielová (Pol.), 10. Jelinková (Niz.), ...33. Dubovská, 44. Ledecká (obě ČR).

Ledecká se držela mistryně světa. Přesedlá na rychlost, drtila i esa

SP v alpském lyžování - SVATÝ MOŘIC

5. prosince 11:30 - Super-G

6. prosince 11:30 - Super-G

Další program doplníme podle plánů české obojživelnice a hygienické a bezpečnostní situace.

Program SP v alpském lyžování 2020/21 - ženy

Den Čas (SEČ) Disciplína Destinace 17. 10. 2020 10:00 / 13:00 Obří slalom Sölden (Rakousko) 26. 11. 2020 10:00 / 17:00 Paralelní obří slalom Lech / Zürs (Rakousko) 21. 11. 2020 10:15 / 13:15 Slalom Levi (Finsko) 22. 11. 2020 10:15 / 13:15 Slalom Levi (Finsko) 5. 12. 2020 11:30 Super-G Svatý Mořic (Švýcarsko) 6. 12. 2020 11:30 Super-G Svatý Mořic (Švýcarsko) 12. 12. 2020 9:30 / 12:30 Obří slalom Courchevel (Francie) 13. 12. 2020 9:30 / 12:30 Obří slalom Courchevel (Francie) 18. 12. 2020 10:30 Sjezd Val d'Isere (Francie) 19. 12. 2020 10:30 Sjezd Val d'Isere (Francie) 20. 12. 2020 11:00 Super-G Val d'Isere (Francie) 28. 12. 2020 10:00 / 13:00 Obří slalom Semmering (Rakousko) 29. 12. 2020 15:15 / 18:30 Slalom Semmering (Rakousko) 3. 1. 2021 12:30 / 16:00 Slalom Záhřeb (Chorvatsko) 9. 1. 2021 11:45 Sjezd St. Anton (Rakousko) 10. 1. 2021 11:30 Super-G St. Anton (Rakousko) 12. 1. 2021 18:00 / 20:45 Slalom Flachau (Rakousko) 16. 1. 2021 11:00 / 14:00 Obří slalom Maribor (Slovinsko) 17. 1. 2021 9:15 / 12:15 Obří slalom Maribor (Slovinsko) 23. 1. 2021 10:00 Sjezd Crans Montana (Švýcarsko) 24. 1. 2021 11:30 Sjezd Crans Montana (Švýcarsko) 26. 1. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Kronplatz (Itálie) 30. 1. 2021 11:00 Sjezd Ga-Pa (Německo) 31. 1. 2021 Super-G Ga-Pa (Německo) 27. 2. 2021 4:00 Sjezd Yanqing (Čína) 28. 2. 2021 4:00 Super-G Yanqing (Čína) 6. 3. 2021 9:30 / 12:30 Obří slalom Jasna (Slovensko) 7. 3. 2021 9:30 / 12:30 Slalom Jasna (Slovensko) 12. 3. 2021 13:30 / 16:30 Slalom Are (Švédsko) 13. 3. 2021 10:30 / 13:45 Slalom Are (Švédsko) 17. 3. 2021 11:00 Sjezd Lenzerheide (Švýcarsko) 18. 3. 2021 9:30 Super-G Lenzerheide (Švýcarsko) 20. 3. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Lenzerheide (Švýcarsko) 21. 3. 2021 9:00 / 12:00 Obří slalom Lenzerheide (Švýcarsko)

Průběžné pořadí SP (po 4 z 34 závodů)

1. Vlhová 360, 2. Gisinová (Švýc.) 175, 3. Bassinová 158, 4. Liensbergerová (Rak.) 135, 5. Shiffrinová (USA) 125, 6. Brignoneová 123, ...19. Dubovská 48, 44. Ledecká 11.

Program MS v alpském lyžování 2021

Datum Čas Disciplína Dějiště 8. 2. 2021 11:00 / 14:30 Alpská kombinace - ženy Cortina d'Ampezzo (Itálie) 9. 2. 2021 10:30 Super-G - ženy Cortina d'Ampezzo (Itálie) 9. 2. 2021 13:00 Super-G - muži Cortina d'Ampezzo (Itálie) 10. 2. 2021 10:00 / 13:30 Alpská kombinace - muži Cortina d'Ampezzo (Itálie) 13. 2. 2021 11:00 Sjezd - ženy Cortina d'Ampezzo (Itálie) 14. 2. 2021 11:00 Sjezd - muži Cortina d'Ampezzo (Itálie) 16. 2. 2021 9:00 / 14:00 Paralelní obří slalom Cortina d'Ampezzo (Itálie) 17. 2. 2021 12:15 Týmová soutěž Cortina d'Ampezzo (Itálie) 18. 2. 2021 10:00 / 13:30 Obří slalom - ženy Cortina d'Ampezzo (Itálie) 19. 2. 2021 10:00 / 13:30 Obří slalom - muži Cortina d'Ampezzo (Itálie) 20. 2. 2021 10:00 / 13:30 Slalom - ženy Cortina d'Ampezzo (Itálie) 21. 2. 2021 10:00 / 13:30 Slalom - muži Cortina d'Ampezzo (Itálie)

Covid-19 a SP v alpském lyžování

V kalendáři SP je 39 závodů můžu a 35 žen, ale jejich počet může vedle počasí ovlivnit i koronavirus, přičemž už první závody v Söldenu se jedou o týden dříve, aby se předešlo zvýšenému diváckému zájmu.

Kvůli koronaviru se letos nepojedou tradiční rychlostní závody Světového poháru v v USA a Kanadě. Ester Ledecká tak na přelomu listopadu a prosince přijde o start v Lake Louise, kde v minulém roce slavila ve sjezdu premiérový triumf v seriálu. Finále má být v březnu v Lenzerheide.

Podle doplněných pravidel budou závody považovány za SP, pokud se jich zúčastní sjezdaři minimálně ze sedmi z nejlepších deseti států Poháru národů.

Sjezdaři doufají, že se podobně jako tenisté uzavřou do bubliny, do které se může jen s negativním testem, a závody by pak nemělo nic ohrozit. "Samozřejmě, riziko je tu vždy a nejde nic totálně zaručit. Záleží na odpovědnosti každého," uvedl ředitel závodů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Markus Waldner.

Konečné pořadí SP v alpském lyžování žen 2019/20

Celkové pořadí SP: 1. Brignoneová 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová 1189, 4. C. Suterová 837, 5. Bassinová 817, 6. Holdenerová 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.

Konečné pořadí superobřího slalomu: 1. C. Suterová 360 b., 2. Brignoneová 341, 3. Schmidhoferové (Rak.) 217, 4. Gutová-Behramiová 209, 5. Venierová (Rak.) 205, 6. Ortliebová 191, ...21. Ledecká 81.

Konečné pořadí sjezdu: 1. C. Suterová 477 b., 2. Ledecká 322, 3. Brignoneová 320, 4. Gutová-Behramiová 288, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Curtoniová (It.) 246.

Konečné pořadí kombinace: 1. Brignoneová 200 b., 2. Holdenerová 125, 3. Ledecká 100, 4. Gritschová 80, 5. Siebenhoferová (Rak.) 64, 6. Bassinová 60.