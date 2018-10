Aktualizovat článek

20:30 "Kdybych nastoupil, tak se rozpadnu," podotkl ke své neúčasti na kurtu se smíchem Jaromír Jágr v České televizi. "Svou dřinou se dostal dál, než možná daleko víc talentovanější hráči," smekl před svým kamarádem Štěpánkem.

20:25 Všechno se chystá na duel Radka Štěpánka s Novakem Djokovičem, ještě před tím by si ale Český lev měl převzít svou korunu...

20:07 Radek Štěpánek podaroval své hosty speciálními skleněnými jablky od firmy Lasvit a designéra Maxima Velčovského a na plochu nastoupil zpěvák Michal David.

20:03 Radek Štěpánek vítězným úderem ukončil úvodní čtyřhru, dvojice Štěpánek, Paes poráží dvojici Djokovič, Haas 10:8 v tie-breaku.

Rozesmátý Radek Štěpánek si plácá se svým parťákem Leandrem Paesem • Foto Martin Sekanina (Blesk)

19:54 Za stavu 6:6 se hraje tie-break, který dál zvedá diváky ze sedadel...

19:50 Šéf agentury Česká sportovní Miroslav Černošek si mezi gamy vzal slovo a poděkoval Radku Štěpánkovi za famózní kariéru...

19:48 Stav je 5:5 a Novak Djokovič se dožaduje rady z publika, kde vstává jeho dlouholetý trenér Marián Vajda a naznačuje, jak má podávat. O2 Arena tleská jako jeden muž.

19:37 Výměna na umpiru, role rozhodčího se ujal Tomáš Berdych, toho času zraněný dvojnásobný daviscupový vítěz...

19:20 Na kurtu je místo Novaka Djokoviče na jednu výměnu André Agassi, americá legenda se dočkal ohromného aplausu, nicméně míček neuhrála.

André Agassi se na jednu výměnu prohodil s Novakem Djokovičem, míček ale neuhrál... • Foto Michal Protivanský (Czech News Center)

19:13 Dvojice Štěpánek - Paes právě po další parádní výměně srovnala stav na 2:2.

Tommy Haas, Novak Djokovič a proti nim "bráchové" Leander Paes a Radek Štěpánek jdou hrát exhibiční čtyřhru • Foto Martin Sekanina (Blesk)

19:10 Obří potlesk fanoušků teď patří zpěváku Karlu Gottovi, který s manželkou sedí v jedné z lóží... A k tomu halou zní jeho píseň Dám dělovou ránu.

Karel Gott zdraví fanoušky na rozlučce Radka Štěpánka • Foto Michal Protivanský (Czech News Center)

19:07 Někteří z členů obou týmů sedí na lavičkách v civilu, jako třeba Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd či Andre Agassi. Tak uvidíme, jestli se jich dočkáme i na kurtu. A vedle Radka Štěpánka sedí ještě další skvělý hokejista, Martin Havlát.

19:03 Exhibiční zápas probíhá za nadšeného potlesku diváků, hráči baví sebe i fanoušky, už jsme se dočkali i parádního úderu mezi nohama od Novaka Djokoviče, Leander Paes zase udeřil mimo síť...

18:53 Rozbíhá se exhibiční čtyřhra mezi Novakem Djokovičem s Tommy Haasem a Radkem Štěpánkem spolu s Leandrem Paesem, jde o první bod dnešního programu. Hraje se na jeden vítězný set.

18:48 Radek Štěpánek poprvé promluvil k publiku, nadaci profesora Pavla Koláře předal šek na symbolických 111 111 korun.

Dobrý večer vám všem, děkuji, že jste dneska tady. Dnešní večer bude i o tom, že budu děkovat lidem, kteří pro mě moc znamenají. Prvním z nich je pan profesor Pavel Kolář. Naučil mě poznat mé tělo, byl i důležitou osobou při rozhodnutí skončit. Pane profesore, děkuji za všechno, co jste pro mě udělal.“

18:41 Na kurtu už jsou všechny výjimečné osobnosti, a teď už nastoupil za doprovodu hudby z legendárního Rockyho RADEK ŠTĚPÁNEK ve svém županu v barvách české vlajky...

Tým Novaka Djokoviče: Mika Häkkinen, André Agassi, Tommy Haas a Novak Djokovič

Tým Radka Štěpánka: Petr Čech, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Leander Paes, Radek Štěpánek

18:39 Představuje se i tým oslavence Radka Štěpánka: na plochu přichází Petr Čech, Pavel Nedvěd Jaromír Jágr a Leander Paes.

18:36 Překvapení večera! V týmu Novaka Djokoviče se na ploše objevuje legendární André Agassi! V Srbově týmu se v exhibiční čtyřhře objeví třeba i formulový šampion Mika Häkkinen.

18:33 "Loučí se legenda!" Moderátor večera v O2 Areně Libor Bouček startuje výjimečnou akci na počest tenisového hrdin Radka Štěpánka.

18:20 Velkolepá rozlučka Radka Štěpánka má za malou chvíli začít, hala už se pomalu začíná plnit...

18:10 Takhle spěchal do O2 Areny Petr Čech s manželkou Martinou...

17:52 Kolem novinářů v tiskové místnosti v O2 Areně prošla další velká legenda českého sportu. V doprovodu přítelkyně Veroniky Kopřivové dorazil Jaromír Jágr, v dobrém rozmaru a s úsměvem na rtech.

17:40 Do O2 Areny se scházejí první pozvané osobnosti. Pavel Nedvěd rozdával autogramy fanouškům, do zákulisí prošel Tomáš Berdych s manželkou Ester. V hale už je i hlavní hrdina večera Radek Štěpánek...

17:15 Zhruba dvě hodinky do zahájení rozlučky přiletěl do Prahy i fotbalista a Štěpánkův velký kamarád Petr Čech, který by si měl zahrát chvíli i exhibiční čtyřhru...

Petr Čech opouští letiště poté, co z Londýna dorazil na rozlučka Radka Štěpánka... • Foto Martin Přibyl (Czech News Center)

17:05 Už dopoledne Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem zahájili výstavu Deset let tenisové radosti v Galerii Harfa...

Už dopoledne Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem zahájili výstavu Deset let tenisové radosti v Galerii Harfa • Foto Jaroslav Legner (Sport)

16:45 Radek Štěpánek dostane jako dárek ke své rozlučce korunu s českým lvem, kterou pro něho vyrobila firma Lasvit... a takhle vypadá!

