Berdychova zpověď ve Sport Magazínu: Čím ho deptali Federer nebo Nadal? | iSport.cz

Za tuhle fotku to Tomáš Berdych dostává sežrat od fanoušků • Instagram.com

Jestli Tomáši Berdychovi nějaký Grandslam nesedí, je to antuková Francie. I tam se ale dostal do semifinále • Profimedia

Větrné semifinále v New Yorku a na druhé straně kurtu Andy Murray • Profimedia

Paříž 2005 a Tomáš Berdych poráží Ivana Ljubičiče, který mu bude o pár let později dělat manažera • Profimedia

Ve všech grandslamových turnajích to dotáhl minimálně do semifinále. Nehrát v éře, v níž dominovala velká trojka (Federer, Nadal a Djokovič), nemuselo zdaleka zůstat u toho. Nejlepší český tenista posledních let Tomáš Berdych v obsáhlém rozhovoru pro páteční Sport Magazín vypráví o životě po kariéře, ale hlavně poutavě líčí zážitky s tenisovými velikány. Zjistíte, jací jsou v soukromí, v čem tví jejich geniální um. Kdo ho štval nejvíc?