Radovy šachy v derby: vrátil Konatého, Mareček obstál jako stoper

Pokud někdo chtěl správně uhodnout sparťanskou sestavu, která vyběhne do nedělního derby, měl před sebou takřka nemožný úkol. Trenér Petr Rada totiž musel měnit plány až v den zápasu, kdy mu plány zamíchalo náhlé zranění Ondřeje Mazucha. Do obrany tak musel místo něj Lukáš Mareček, do základní jedenáctky se vrátili také David Lafata, Michal Sáček a Tiémoko Konaté. Fungovalo to, hosté sahali po nečekané výhře, nakonec brali remízu 1:1.