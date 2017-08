Borisov – Slavia 2:1. Pražané i přes prohru slaví postup a jistotu pohárů

Pořádně se natrápili. Ale zvládli to! Fotbalisté Slavie sice prohráli v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na půdě BATE Borisov 1:2, ale díky výhře 1:0 z prvního duelu mohou slavit. Svěřenci Jaroslava Šilhavého si zajistili postup do play off o Ligu mistrů. A i kdyby tam neuspěli, budou hrát na podzim Evropskou ligu. Do kasy tak přiteče minimálně 150 milionů korun. A sen o největší evropské soutěži žije.