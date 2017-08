Pešice o prohře Slavie: Škodovi chybí technika, rozdíl je v dovednostech

Pět let oblékal Josef Pešice slávistický dres, proslul jako běhavý technický záložník. V klubu později pracoval i jako trenér. Kyperský fotbal poznal ovšem také, v AEL Limassol působil rovněž v obou pozicích. Jak viděl prohru českého mistra 0:2 na půdě APOELu Nikósie v prvním utkání play off Ligy mistrů?

Překvapila vás síla kyperského týmu?

„Doba, kdy se kyperské kluby snadno porážely s jistým postupem, je dávno pryč. APOEL byl ovšem nedávno ekonomicky mnohem silnější, v poslední době šel dost dolů, přesto si udržel dobré hráče, což se potvrdilo. Od doby, kdy jsem na Kypru hrál, se místní fotbal ohromně změnil. Pomohl mu finanční rozmach v 90. letech, valily se tam peníze. Když Evropská unie před několika lety umravnila místní bankovní systém, úroveň klesla, ale jsou to pořád silné týmy.“

Jak si vysvětlujete, že Slavia dostala opět brzy na začátku utkání gól?

„To je nesoustředěnost. Můžeme rozebírat, kdo konkrétně chyboval či zaspal, ale to není podstatné. Nestalo se to poprvé, je pravda, že Slavia evropské poháry dlouho nehrála, mužstvo zatím nemá potřebnou zkušenost, postrádá koncentraci, aby se něco takového nepřihodilo. Ať bude hrát vytouženou Ligu mistrů, nebo Evropskou ligu, tyto zápasy budou pro ně poučné, aby poznali, jak se v Evropě hraje. Proto spíš věřím ve větší úspěch v příštím roce, až se víc sehraje.“

Na vedení domácího týmu nedokázala odpovědět. Proč se jí nedaří dávat góly?

„Souvisí to s dovednostmi. Klasický případ je druhý gól kyperského týmu (Aloneftis), kdy nádherným lobem skóroval. Mohl to napálit, snažit se Laštůvku prostřelit, on poslal míč s citem přes něj. To je fotbalová dovednost. Tohle našemu fotbalu chybí. Když jsme vyhodnocovali EURO do 21 let v Polsku, konstatovali jsme, že největší rozdíl je jednoznačně v dovednostech a rychlosti. To platí i na klubové úrovni. Velice dobré jich má pár hráčů, Hušbauer či Danny. Ovšem Škoda na tom není tak dobře, technika mu chybí. Navíc je ji potřeba uplatnit v rychlosti.“

Nebylo necitlivé nasadit nováčka Miroslava Stocha?

„Nevidím do kabiny, nevím, jak na tom byli ostatní zdravotně. Když ale nasadíte hráče, který přišel tři dny před zápasem, je to určitý risk. Napojení na kolektiv zatím velké není, může se stát, že posila bude nevýrazná. To se i přihodilo. Trenér se však takto rozhodl. Možná je lepší než posunout jednoho hráče jinam a udělat tak dvě změny, je postavit jiného. Kus za kus.“

Věříte, že Slavia pronikne do Ligy mistrů?

„Na její postup bych si nyní nevsadil. To jsem opatrný, spíš má k ní blíž APOEL. Ale šance rozhodně je. Záleží, jak kluci k odvetě přistoupí, jestli dokážou soupeře zmačknout, vytvoří si stálý tlak, aby dělali Kypřané chyby v obraně. Není to tedy beznadějné, ale opakuju, na Slavii si nevsadím.“