Fanděte, pane prezidente! Klub bojující o postup doufá v podporu rodáka Macrona

Byla by to pro ně ohromná událost. Fotbalisté z francouzského města Amiens tráví svou první sezonu v druhé lize, pokud ale vyhrají proti Reims (dnes ve 20:30), můžou slavit senzační postup do Ligue 1 a těšit se na zápasy proti hvězdám Monaka, PSG či Lyonu. Podporu před důležitým mačem nehledají jen u svých obvyklých fandů, ale i u jednoho slavného rodáka – čerstvě zvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Devětatřicetiletý Macron je velkým fotbalovým nadšencem. Ještě na univerzitě ve Štrasburku hrál na levé straně obrany, dres „jednorožců“ z jeho rodného Amiens ale nikdy neoblékl a jeho srdce bije pro slavnější klub. Nejmladší prezident v historii Francie totiž fandí Olympique Marseille.

Amiens vpravdě nejsou klubem, který by své fanoušky zasypával úspěchy. Tím největším byl postup do finále francouzského poháru v roce 2001, kde tehdy třetiligový tým prohrál na penalty se Štrasburkem. Za 116 let své existence se borci ze Stade de la Licorne nikdy nepodívali do první ligy.

To se může změnit dnes večer, pokud mužstvo Amiens vyhraje nad Reims a alespoň uhájí hubený náskok před čtyřmi dalšími pronásledovateli. A Macron může být u toho. Bernard Joannin, prezident klubu z jeho rodiště, mu poslal dres a pozval jej na nejdůležitější zápas v historii mužstva.

"Náš postup by byl po jeho zvolení druhým velkým úspěchem našeho města. Pan Macron nikdy nebyl fanouškem Amiens SC, asi ani nikdy nebyl na našem stadionu, ale snad se nám po zaslání podepsaného dresu, který jsme dali i na Twitter, podaří jej přesvědčit," řekl Joannin listu L´Equipe.

Těžko soudit, zda "jednorožci" nově zvoleného prezidenta přemluví, aby se alespoň na jeden den otočil zády k Marseille. Macron v průběhu své kampaně několikrát mluvil o tom, jakým je oddaným fanouškem Les Olympiens, v dubnu se přišel podívat i na jejich zápas s Dijonem, ze kterého si odnesl dres hvězdného záložníka Dimitriho Payeta.

Joannin ale věří v úspěch. "Doufám, že se přijde podívat a podpořit nás. Člověk může milovat Marseille i Amiens zároveň," dodal v rozhovoru pro L´Equipe boss ambiciózního klubu.