Čech chce chytat Ligu mistrů, Krejčího sledují velké kluby, říká Kolář

Stará se o přední české fotbalisty, stál například za přestupem Bořka Dočkala do Číny. Elitním klientem je gólman Arsenalu Petr Čech, v Itálii se dobře jeví Ladislav Krejčí. V pořadu iSport TV Overtime hovořil Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest. Co o svých hráčích prozradil?

Petr Čech je momentálně jediným českým fotbalistou, který se drží mezi absolutní elitou. V Arsenalu hraje o špičku Premier League, kde chytá většinu zápasů.

"Jeho pozice je pevná a stabilní. Věřím, že bude v Arsenalu dál prokazovat pozici jasné jedničky, je výraznou osobností celé soutěže," zdůraznil do kamer iSport TV Viktor Kolář.

Čech sice dostává přesnost v Premier League, na evropských kolbištích ale nastupuje jeho konkurent David Ospina. "Takhle to bylo nastavené už před začátkem sezony, každý z brankářů má svou roli a soutěž, to se dodržovalo, i teď v Lize mistrů proti Bayernu," vysvětlil Kolář.

"Ale Petr by příští sezonu rád chytal Ligu mistrů, nastupovat tam je něco extra, pro to hráč přestupuje do velkých klubů. Petr miluje zápasy, čím víc má odchytáno, tím je spokojenější. Zatím mu funguje tělo, chce chytat," dodal Kolář.

Velmi dobrou pozici si vybojoval v Itálii Ladislav Krejčí. "Jsme rádi, že se bleskově adaptoval v Itálii, získal trvalé místo v základní sestavě. Na téma Láďa Krejčí jsme mluvili s předními kluby italské osupěže ale v tuhle chvíli je to předčasné, nemá kam spěchat," naznačil o možném dalším přesunu českého reprezentanta.

V Boloni, kde nastupuje, si levonohého záložníka nesmírně oblíbili. "Je to hodně silný člověk, dře jako mezek, vydržel všechny tréninkové dávky v přípravě. Zamiloval si ho trenér, je takticky vyspělý, rychlostně vybavený," vyjmenoval Kolář kvality svého klienta.

480p 360p 240p <p><span>Jeho agentura Sport Invest zprostředkovala největší zimní přestup z české ligy. Viktor Kolář tvrdí, že je rád, že zrovna Bořek Dočkal je vyslancem Česka v čínské lize. "Je inteligentní, zvládne to. Víme, že se na něj můžeme spolehnout," usmívá se. Podívejte se na pořad iSport TV Overtime, v němž Dočkalův agent popisuje, jak se přestup rodil.</span></p> REKLAMA Kolář v Overtime: Kdyby Sparta nevybouchla v Rostově, Dočkal by zůstal • VIDEO iSport TV