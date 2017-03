"Boží ruka" i zářez Chelsea či Irů. Kdy by video změnilo historii fotbalu?

Po úterním přátelském utkání Francie se Španělskem (0:2) je video ve fotbale opět aktuálním tématem. V duelu dvou gigantů totiž hrálo ústřední roli a zřejmě se blíží doba, kdy ho budou moci rozhodčí na velkých turnajích a v nejlepších soutěžích využívat častěji. Španělský deník Marca však přinesl výčet 10 historických fotbalových momentů, ve kterých by moderní technika přepsala historii.

Kanonýr domácích zakončil jednu z akcí z malého vápna, ale gól mu nebyl uznán kvůli ofsajdu. Pokud by měl ovšem sudí k dispozici video, jeho verdikt by byl opraven, protože k Messimu putoval míč od soupeře, tudíž se o ofsajd jednat nemohlo.

Vrchol sezony 2013/2014 byl ve španělské La Lize pořádně dramatický. O držiteli titulu mělo rozhodnout poslední kolo na Camp Nou, kde Barcelona potřebovala porazit vedoucí Atlétiko. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1 a titul putoval do Madridu, jenže černou kaňkou byl neuznaný regulérní gól Lionela Messiho .

Pamatujete na světový šampionát v roce 2002? Kromě Japonců ho pořádala také Jižní Korea a právě ta slavila senzační jízdu až do semifinále. O kolo dříve dokonce vyřadila po penaltách favorizované Španělsko, ale výrazně jí pomohla trojice egyptských sudích. Nejprve neuznala regulérní gól Fernanda Morientese a podruhé mu branku odepřela v domnění, že míč před centrem spoluhráče překročil čáru. Podle televizních záběrů tomu tak nebylo, takže i proto evropský celek na turnaji skončil.

Jasno by tehdy udělala branková technika, kterou dnes používají přední fotbalové soutěže, ale pochopitelně k dispozici nebyla. Co myslíte? Vyhrála Anglie zaslouženě, nebo byli Němci popraveni neregulérním gólem?

Finále mistrovství světa v roce 1966 se zapsalo do dějin světového fotbalu. Důvodem není strhující podívaná, ale zlatý gól, o jehož platnosti se diskutuje dodnes. Geoff Hurst se tehdy na hranici malého vápna ujal míče, z otočky ho poslal do břevna, od kterého se míč odrazil na brankovou čáru. Sudí po debatě gól uznali, ale díky televiznímu záběru probíhají debaty dodnes.

Španělsko necítilo křivdu jen před patnácti lety v Asii, ale také o osm let dříve v USA. Evropský celek se tehdy ve čtvrtfinále potkal s Itálií, které podlehl těsně 1:2, jenže utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. V úvodu druhé půle se za stavu 0:1 hnali Španělé do útoku a na jeden z centrů si nabíhal Luis Enrique.

Henryho postupová ruka

V listopadu 2009 si to o postup na světový šampionát v JAR rozdali Francie a Irsko. První utkání v Dublinu skončilo výhrou favorita 1:0, ale na francouzské půdě poslali Irové utkání do prodloužení. V něm kopali domácí přímý kop, na jehož konci stál Thierry Henry.

Hvězdný útočník si následně zkrotil míč rukou a poslal ho před branku Williamu Gallasovi, který doklepl míč do sítě. Do Afriky tak odjeli Francouzi, ale schytali tvrdou kritiku. Zástupci obou zemí dokonce řešili sportovní incident i na politické úrovni. Na výsledku se však nic neměnilo, ale díky videu by se třeba z postupu radovali Irové.