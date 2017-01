Budějovice dostaly výprask 0:5, Kladno ovládlo přestřelku, Most míří do baráže

Hokejisté Frýdku-Místku deklasovali ve 45. kole první ligy České Budějovice 5:0 a díky vítězství nad lídrem tabulky se posunuli na desáté místo tabulky. Druhá Jihlava porazila čtvrtou Slavii 3:2 až v prodloužení a bodově se na ni dotáhlo Kladno, které vyhrálo v Třebíči 6:4. Oba kluby z vrchu tabulky mají jistý postup do play off. Most má naopak po porážce 2:4 s Havířovem zajištěnou účast v baráži o WSM ligu.