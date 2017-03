Patera: Sedmý boj o baráž? Kluky jsem zchladil, výhodu má dál Jihlava

Konec sezony měli na prahu. Stačila jedna chyba a kladenští Rytíři mohli věšet bílé prapory směrem na Jihlavu. Nestalo se. Družina trenéra Pavla Patery odmítla rychlý pád a protáhla semifinálovou sérii s Duklou až do sedmého zápasu.

„Moc jsme nemysleli na to, že jsme na pokraji vyřazení. Řekli jsme si v kabině, že budeme hrát za jakéhokoliv stavu. Ve středu nám pomohlo, že jsme byli pokaždé o krok před Jihlavou,“ přiznal Tenkrát po domácí výhře 3:2.

„Srovnat ze stavu 1:3 na 3:3 je opravdu skvělá práce. Zvládli jsme to bravurně. Musíme si však uvědomit, že série je vyrovnaná a rozsekne ji až sedmý duel na Vysočině. Radovat se budeme buď my, nebo Dukla,“ řekl Patera.

Kladenský kouč vděčí za výkon svých svěřenců především dvěma věcem. „Vyzdvihl bych hlavně to, že jsme nepouštěli Jihlavu k dorážkám. Tuhle úlohu plní kluci výborně od pátého zápasu. Další věcí je obětavost, která do play off patří. Doufám, že nám vydrží do pátku.“

Až na druhé utkání v Jihlavě, které Dukla vyhrála 4:1, byly všechny bitvy této série pořádně vyrovnané. „Dohnat Jihlavu byl velký boj. Postoupit přes ni bude daleko těžší. Kromě jednoho zápasu rozhodoval vždy jeden gól. Naštěstí jsme ho v posledních dvou zápasech dali my,“ těšilo devětatřicetiletého Tenkráta, který si ve středu připsal 101. branku v kladenském dresu.

Zkušený útočník zároveň dodal, že bude velice těžké vyrukovat na Jihlavu po deseti zápasech v sezoně s něčím neotřelým. „Nevím, zda bychom mohli Duklu překvapit. Hrajeme s ní již dlouhou sérii. Hokej je však hra chyb a kdo využije soupeřova zaváhání, tak vyhraje. Jdeme do toho po hlavě a v pátek nedáme Dukle nic zadarmo. Bude to boj! Pevně věřím, že se budeme na konci radovat my.“

Po dvou výhrách v řadě zůstávají Rytíři na zemi. Nikdo z nich si nemyslí, že by srovnání série nějak rozhodilo jihlavské hráče. Podle slov Pavla Patery rozhodně ne. „Vůbec nemůžeme počítat s tím, že Jihlava znervózněla a my jsme nahoře. Hned po zápase jsem kluky zchladil v kabině, aby si nemysleli, že jsme ve výhodě. Naopak. Jedeme do Jihlavy, kde bude soupeř ve svém prostředí a před svými fanoušky. Rozhodnou naprosté maličkosti.“