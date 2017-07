Kam s Jágrem? Možná Kanada, pomoc mladíkům i návrat do Pittsburghu

Na další úroveň by mohl posunout Dylana Larkina, učit by se mohli i Andreas Athanasiou či Anthony Mantha. Proti této volbě však hovoří fakt, že v týmu Petra Mrázka najdete jiné zkušené borce a Jaromír Jágr by byl na pravém křídle až volbou číslo tři.

Neuvěřitelných 27 let se nestalo, aby Red Wings chyběli v bojích o Stanley Cup. Letos úctyhodná série skončila a dřívější výstavní skříň NHL čeká pomalé znovuzrození. Na jeho začátku by mohl pomoci i legendární útočník.

Že by se ozval finalista Stanley Cup? Proč ne, ryze pravé křídlo takového kalibru Nashvillu chybí. Někteří fanoušci Predators už si dovedou legendární číslo 68 představit po boku Nicka Bonina a někoho z mladých pušek na levé straně. Najdou se ale také kritici a pochybovači, jejichž argumenty mají také logiku. Český útočník už ztrácí rychlost a druhý nejlepší tým uplynulé sezony se prezentuje fyzicky náročným a rychlým hokejem, tudíž je otázkou, zda by se kladenský rodák hodil do herního stylu Predators.

Jaromíra Jágra by mohl do Vegas nalákat jeho bývalý kouč z Floridy Gerard Gallant

Jaromíra Jágra by mohl do Vegas nalákat jeho bývalý kouč z Floridy Gerard Gallant • Foto Koláž iSport.cz

Jaromíra Jágra by mohl do Vegas nalákat jeho bývalý kouč z Floridy Gerard Gallant • Foto Koláž iSport.cz

Jaromír Jágr už v NHL dokázal spoustu věcí, ale jeden sen si nesplnil – nezahrál si v Kanadě. Variantou by tak mohl být Montreal. Pravé křídlo by se mu hodilo, fanatičtí fanoušci by zřejmě hokejovou legendu uvítali a navíc se nabízí ještě jeden důvod.

V jednom mužstvu by se navíc poprvé sešli Jaromír Jágr i „Baby Jágr“, jak se na začátku kariéry přezdívalo Michaelu Frolíkovi . Pro Flames by tato varianta mohla mít smysl, otázkou je, jak by se k ní postavil hráč.

Když by bylo na místě angažmá v Kanadě, variantou by mohlo být i Calgary. Klubu by mohl Jaromír Jágr pomoci podobně jako Floridě, protože by výrazně zvýšil zájem o hokej i klub a navíc Johnny Gaudreau, Sean Monahan či Matthew Tkachuk by mohli vedle legendy růst.

Michael Frolík patří k tahounům Calgary, i on by se mohl dočkat slavného krajana

Michael Frolík patří k tahounům Calgary, i on by se mohl dočkat slavného krajana • Foto Twitter.com

Michael Frolík patří k tahounům Calgary, i on by se mohl dočkat slavného krajana • Foto Twitter.com

NY Rangers

Henrik Lundqvist a Jaromír Jágr se potkali v kabině New York Rangers mezi léty 2005 až 2008, přidají další epizodu? • Foto Profimedia.cz

Na první pohled zní tato varianta hodně překvapivě, ale možná by mohla být žhavější, než se zdá. Návrat do New Yorku by se nejspíš Jaromíru Jágrovi zamlouval. Fanoušci na něj nezapomněli, podle ohlasů na sociálních sítích by ho uvítali a navíc by měl slibnou šanci na Stanley Cup.

A smysl to dává i hokejově, protože Rangers by v něm sehnali ideální mentora pro 24letého centra J.T. Millera, jenž by měl patřit k nejvýraznějším postavám následujících let. Po boku Jaromíra Jágra by tak mohl pro NHL vyrůst další Claude Giroux či Aleksandr Barkov.