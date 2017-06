Cink si splní sen, pojede na Tour. Těším se a zároveň se trochu bojím, řekl

Strmě rostoucí kariéra cyklisty Ondřeje Cinka na silnici vystoupá hned ve svém prvním roce až do nejvyššího bodu. Někdejší biker se dostal do nominace svého týmu Bahrain-Merida na Tour de France, kam v červenci pojede jako jedenáctý Čech v historii největšího závodu světa. Kvůli pozvánce, ovlivněné nejen jeho výbornými výkony, ale i marodkou v týmu, vynechá Cink tento týden mistrovství republiky.

Napřed to byl příjemný šok, když se Ondřej Cink v únoru dostal v týmu Bahrain-Merida do širší nominace na Tour de France. Pak přišlo ujištění, že jako nováček na silnici pojede buď na Tour, nebo na podzim do Španělska na Vueltu. A teď je to realita.

„V plánu bylo skutečně spíš absolvovat Vueltu, na Tour jsem byl napsaný jako náhradník. Ale kvůli zdravotním problémům hodně závodníků od nás jsem se dostal už na Tour. Právě jsem se to dozvěděl,“ řekl Cink v pondělí večer.

Zkuste popsat emoce, které se ve vás teď odehrávají.

„U mě je to takové padesát na padesát. Jsem rozhodně šťastný, že si splním svůj sen, zároveň se ale trochu bojím, protože v prvním roce na silnici nebude třítýdenní etapový závod, vlastně největší závod světa, úplně jednoduchý. Jdu do něčeho úplně nového, nevím, co mě čeká, jak se tam budu cítit. Proto ty obavy. Zároveň jsem hrozně šťastný.“

Sám jste dřív říkal, že Vuelta by vám možná seděla i víc. Měl jste možnost výběru, když přišla na stůl varianta s Tour?

„Moc ne, protože nemocných závodníků v týmu je víc, a nebylo pak z čeho sestavu vybírat. Já jsem ukázal ve Švýcarsku (jedna z generálek na Tour, jelo se minulý týden) dobrou výkonnost, a byl jsem prvním náhradníkem na řadě.“

Řekli vám šéfové, čím jste je definitivně přesvědčil?

„Tým byl spokojený s mojí výkonností, ukázal jsem, že jsem na tom dobře. Věřím, že by ta forma měla zůstat a snad být i o něco lepší. Když tedy kvalitně zregeneruju a neudělám v přípravě nějakou chybu do začátku Tour.“

Proto vynecháte mistrovství republiky na konci týdne na Slovensku?

„Jsem hodně unavený, ve Švýcarsku jsem absolvoval těžký týden. Každou etapu se závodilo nadoraz a já jsem se tam snažil nepolevit ani na jeden den. Snažil jsem se vždycky si etapu dojet až do cíle na svoje maximum. Bral jsem to i jako dobrý trénink, zkoušku výkonnosti. Takže si myslím, že když Tour pojedu trochu chytřeji, a nebudu se snažit v každé z etap na co nejlepším místě, protože na celkové pořadí stejně nepojedu, tak vedle práce pro našeho lídra Iona Izagirra bych měl být hodně nasazovaný do úniků a snad bude prostor zvolit si dobrý balanc, abych si dokázal i odpočinout a ty tři týdny zvládnul.“

Jak jste pozvánku na Tour de France oslavil?

„Nijak - zatím. Akorát jsem se vrátil ze Švýcarska, a jsem rád, že ležím.“ (úsměv)