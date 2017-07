Slovák Sagan válí na Tour. Baví diváky, novináře kárá za otázky

„Rád bych jeden den závodil v bílém dresu,“ poukázal na trikot pro nejlepšího mladého jezdce závodu. Vítězi musí být méně než 26 let. Saganovi je o jeden rok víc. „Začínám stárnout, lidi,“ řekne rodák ze Žiliny a ušklíbne se.

Nedávno zveřejnil, že se v dohledné době stane otcem, a podle toho otázku šestého prvenství v bodovací soutěži posuzuje: „Vždyť to není důležité. Uvidíme, jak to půjde. Co se změní, jestli zelený dres vyhraju, nebo ne? Nic. Jsou důležitější věci v životě,“ přesvědčuje svoje okolí.

V cílovém městě 3. etapy letošní Tour dvojnásobný světový šampion potvrdil, že tiskové konference pro vítěze jsou pro něho daleko větším utrpením než etapy samotné. Většinu času pro média strávil hleděním do stolu, hypnotizováním mikrofonů.

Vloni nechal během Tour schválně růst svoje dlouhé vlasy, ale když na to dostal otázku, jen překvapeně zvedl oči: „To se nemůžete zeptat na něco lepšího?“

Za rok se toho moc nezměnilo. Takhle mluvil o svém vztahu k Michaelu Matthewsovi, kterého těsně porazil, a k jeho manželce, která se stejně jako ta jeho jmenuje Katarína. „No, oba žijeme v Monaku, párkrát jsme zašli na večeři. Jo, naše manželky se znají dobře. Taky spolu občas zašly na kafe. Michaelova manželka je taky ze Slovenska, ale nevím, proč tady mluvíme o manželkách.“

Dopředu se prý nedívá na etapy, které ho čekají, knihu s profilem vezme do ruky až ráno při odjezdu z hotelu v autobusu. „Proč plýtvat energií nad něčím, co nevím,“ razí. Stejně tak prý za ním nemá cenu chodit s počítadlem wattů, pro mnohé cyklisty nezbytným pomocníkem. Sagan na watty nebere zřetel, orientuje se podle svého instinktu.

Díky němu vítězí, přestože to nevypadá vyloženě stylově. Jeho spurt není ukázkou taktiky, ale dominantní síly.

To poslední ho v bodovací soutěži vyneslo z 15. místa na třetí, jenom 16 bodů za vedoucím závodníkem Marcelem Kittelem. Jedno další Saganovo vítězství a zelený dres si mezi sebou budou převlékat.

Nezačne další hladký průběh závodu Sagana už nudit? „Motivaci mám vždycky. Vždyť jsem ještě nevyhrál všechno. Maximálně skoro všechno,“ směje se. „Plno závodů jsem nevyhrál, jenom na letošní Tour je ještě hodně etap před námi. Snažím se nebrat to moc vážně a užívat si to, možná to je ta nejlepší cesta k hledání motivace.“

