Col d'Izoard je hlavně o hlavě, zjistila Nosková. Na Tour drží palce Froomovi

Zamlouvala se vám možnost zkusit si na vlastní kůži a nohy nejslavnější z vrcholů letošní Tour de France?

„Mně se to líbí. Když mi říkali, že jako tým pojedeme na Tour, tak jsem si myslela, že se bude závodit stejně jako v minulých letech v Paříži, kde ženy jely na Champs-Élysées. Jsem ráda, že je to tady (na Izoardu) a ne tam. V Paříži by mi nevyhovovalo vůbec, je to tam něco jako kritérium. Tady jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet stejný kopec jako nejlepší muži, vyzkoušet si atmosféru, jakou mají oni.“

Dá se zážitek srovnat s něčím z vaší dosavadní kariéry?

„Atmosféra byla podobná jako v Táboře na mistrovství světa v cyklokrosu. Tady mě hnalo, že zde bylo hodně českých vlajek a fanoušků. Takže se v kopci nedalo zvolnit.“

A když srovnáte cyklokros a Col d'Izoard?

„Cyklokros je o něco náročnější, je kratší než silnice, ale intenzívní. Izoard byl zase těžší ve své délce. Nejvíc je to na něm o hlavě. Když vidíte do cíle 10 kilometrů, pak 5 kilometrů, čtyři, tři, dva… Pořád máte před očima, kolik vám zbývá, a pořád vám to nekončí. Na posledním kilometru pak máte před očima tady ty serpentiny, vidíte, jak daleko jsou mechanické vozy holek, které jsou před vámi, hlava je v tom případě důležitější než nohy. Jde o to nezlomit se.“

Nadmořská výška 2360 metrů nad mořem vám nevadila?

„S tím jsem problém neměla, na soustředění v Livignu jsem vysoké kopce objela. Ale po Giru (ženské Giro se konalo na začátku července) to ještě není ono, ještě jsem unavená. Výsledek ani tak není špatný. Prvním rokem jsem v této konkurenci a mám 21. místo, můžu být spokojená.“

Stačila jste se v cíli kouknout na časomíru, která vám ukázala odstup 5:08 minut za vítězkou? Osm vteřin vám chybělo k postupu do sobotní časovky.

„Časovka by byl jen bonus. Jsem ráda, že jsem Izoard dojela, je spokojenost s umístěním. Beru to.“

Splnil vložený závod vaše očekávání i co se týká fanoušků, na které jste se kolem silnice těšila?

„Dole na začátku Izoardu byli po levé straně čeští fanoušci. Odpadla jsem tam z první skupiny, oni zakřičeli hop, hop a já jsem se zase dotáhla zpátky. To bylo příjemné. Pak to šlo jako na houpačce. Odpadla jsem, dojela jsem si to, odpadla jsem, dojela jsem si to… až mě před cílem přeskočila holka, které jsem dole ujela. To se nedá nic dělat.“

Chystáte se fandit během 18. etapy Tour, která na Izoardu končí v podvečer?

„Ráda bych, ale je ještě dlouhá doba do cíle mužů. Možná pojedeme s týmem zase zpátky na italskou základnu.“

Máte oblíbeného cyklistu?

„Zdeňka Štybara.“

A favorita na vítězství na Tour?

„Přála bych to Froomovi.“