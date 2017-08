Olympijský vítěz neprošel testem. Místo Vuelty hrozí Sánchezovi konec kariéry

V sobotu měl španělský cyklista Samuel Sánchez stát v dresu týmu BMC na startu Vuelty, třetí a poslední z Grand Tour letošního roku. Místo toho bude doma a zřejmě bude uvažovat o konci kariéry. Sánchez (39) měl pozitivní dopingový test na růstový hormon, testován byl v srpnu v mimosoutěžním období. Požádá o přezkoumání vzorku B, do té doby je fakticky čistý, tým BMC mu však okamžitě zastavil závodní činnost.

Pár desítek hodin před startem Vuelty se opakuje příběh, který se odehrál krátce před začátkem květnového Gira d’Italia. Tehdy byli na růstový hormon, označený v registru jako GHRP-2, pozitivně testování italští jezdci Stefano Pirazzi a Nicola Ruffoni z týmu Bardiani-CSF. Ten je okamžitě vyřadil ze závodu, a po pozdějším potvrzení B vzorku i vyhodil.

Podobnému scénáři čelí i Samuel Sánchez, rozhodně daleko vyšší „šarže“ v cyklistice než dvojice Italů. Olympijský vítěz z Pekingu 2008 a druhý z Vuelty 2009 a Tour de France 2010 chtěl letos na Vueltě navázat na svých pět předchozích etapových prvenství a opět se prosadit.

Zvažoval, že ještě příští rok, už jako čtyřicátník, bude pokračovat ve špičkové cyklistice.

„Jsem spokojený s týmem, tým je spokojený se mnou,“ vyprávěl zkušený závodník letos v létě.

To všechno je po pozitivním testu v mlze. Sánchez se brání, že nedopoval, ve francouzském Nimes na startu Vuelty už je ale jenom jako turista. Neblahé zprávy k němu dorazily ve čtvrtek do týmového hotelu.

Stáj BMC ho ihned suspendovala, nahradí ho Belgičan Loic Vliegen.

„Jsme zklamaní, že o něčem takovém musíme informovat krátce před startem Vuelty. Po všech jezdcích i zaměstnancích požadujeme nejvyšší etický standard,“ stojí v prohlášení na webu BMC.

Cyklista se brání, že neměl na sklonku kariéry důvod dopovat. Věří, že jeho vzorek byl pouze nepříznivý, ne pozitivní.

„Právníci mi doporučili nevydávat žádná prohlášení do doby, než bude analyzován B vzorek. Jsem v šoku. Nemohu tomu (nálezu) věřit,“ řekl Sánchez španělské tiskové agentuře EFE. „Jsem z toho špatný. Velice překvapený. Ta informace se mi dostala telefonem a emailem, a já jsem jí nemohl věřit. Je mi třicet devět let, jsem profesionálem 19 roků, a jsem na hraně konce kariéry, tak proč bych to dělal?“ stýskal si muž, jehož sportovní dráhu lemuje řada úspěchů včetně 6. místa z Vuelty v roce 2014.

Růstový hormon je velmi rafinovaný dopingový prostředek. Uživateli nabízí výrazné zvýšení regenerace svalů a kloubního aparátu. Zároveň působí přímo na tukové buňky a usnadňuje odbourávání tuku při zachování anabolických pochodů v organismu. Je dokonce schopen zvýšit energetické skóre i s menším příjmem energie.

Zároveň je však růstový hormon velice nebezpečný, zejména při dlouhodobém užívání. Může způsobit vážné, nevratné poškození organismu a zdravotní komplikace.

Vuelta letos opět bez Čechů

Po dvou letech je Vuelta letos znovu bez českých závodníků. Jediným, kdo se měl přiblížit nominaci, byl Leopold König v týmu BORA-hansgrohe, po vleklých potížích s kolenem ale absolvoval jen na konci července klasiku San Sebastian, další pauzu si vybral v srpnu a do nominace se nevešel. Německou stáj tak na Vueltě povede Rafal Majka.

„Leo se cítí lépe, ale myslíme si, že na třítýdenní závod není připraven. Intenzita by pro jeho koleno mohla být příliš vysoká. Abychom neriskovali z dlouhodobého hlediska, Vueltu nejede,“ řekl Jan-Niklas Droste, lékař týmu BORA-hansgrohe.