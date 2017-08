Kreuziger vyhrál nejtěžší závod roku. Braly ho křeče, do kopce šlapal 89 km!

Více než rok si musel Roman Kreuziger (31) počkat na další profesionální vítězství. A dokonce dva roky je to od jeho posledního triumfu na mezinárodní scéně. Po loňském titulu mistra republiky vybojoval to další už v dresu týmu Orica-Scott, do kterého před sezonou přestoupil.

"Je to vážně uspokojující," hlásil Kreuziger, který měl při rakouském maratonu nejvíc síly ve stoupání na Timmelsjoch, alpské sedlo, přes které se ve výšce 2509 metrů nad mořem přehoupnul ve vzdálenosti 25 km do cíle už jako samostatně jedoucí vedoucí závodník.

Perfektně profitoval z faktu, že s ním v nepočetné skupince na čele závodu šlapal i týmový kolega Damien Howson. "Roman řekl Damovi, že se cítí dobře, a následně Damo nasadil skutečně ostré tempo a začal spolupracovat na finiši. Kopce byly hodně dlouhé a taky nadmořská výška mohla hochům odčerpat hodně sil, ale Roman si je rozvrhnul skvěle," chválil týmovou spolupráci Matt White, sportovní ředitel stáje Orica-Scott.

Až do konečného roztrhání vedoucí skupipnky se s Kreuzigrem držel také další výtečný český vrchař Jan Hirt, tempu jeho krajana na nejvyšším vrcholu závodu však stačil už jen Simon Špilak z Kaťuši.

A ani to netrvalo dlouho.

V souboji dvou vítězů závodu Okolo Švýcarska byl silnější ten český. Kreuziger (vyhrál v roce 2008) ujížděl stejně starému Slovinci Špilakovi (vítěz z letoška) konstantně, vzdálil se mu na více než 20 vteřin a tento náskok dokázal udržet až do cíle.

Klíčový pro potvrzení vítězství byl po stoupání na Timmelsjoch ještě závěrečný sjezd. "Ten byl skoro stejně těžký jako stoupání, protože už mě začaly chytat křeče. Naštěstí jsem to zvládnul a děkuji celému týmu za odvedenou práci," hodnotil Kreuziger.

V cíli se s ním radovala i dcera Viktorka, které patřilo jedno z prvních obejmutí čerstvého vítěze.

"Je to moje první vítězství v téhle sezoně a na tenhle moment jsem čekal. Tým vítězil a předváděl během roku výborné výkony a cítil jsem, že to přijde i v mém případě," těšilo Kreuzigera.

V Söldenu se výborně naladil na zbývající část sezony, ve které se v září zúčastní dvou jednorázových závodů v Kanadě a pak by se měl představit na mistrovství světa v Norsku, kde plánuje pomoct vybojovat co nejlepší výsledek Zdeňku Štybarovi, lídrovi výpravy.