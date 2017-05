Vládkyně Koukalová: Mám muže s velkým M! Dojala ji nemocná sestra

Vláda biatlonové královny pokračuje. Gabriela Koukalová obhájila pozici nejlepší biatlonistky roku a opět po roce si z biatlonového galavečeru odnesla hlavní cenu. Mistryně světa zvítězila před Ondřejem Moravcem a Evou Puskarčíkovou.

„Ocenění si hrozně vážím. Jsem pyšná na to, kam se nám za posledních pár let podařilo dostat. Chtěla bych poděkovat Ondřeji Rybářovi a Zdeňku Vítkovi, kteří se o nás dobře starají. Zdenda je skvělý člověk a někdy mě bere více jako lidskou bytost, a ne jako stroj na výsledky, toho si vážím,“ dojala svého trenéra.

Pořádné emoce však přišly vzápětí, když Koukalová pokračovala v děkovné řeči. „Velké díky patří také mému manželovi, který je muž s velkým M. Chci říct, že je mi obrovskou inspirací a je to velká osobnost,“ zasekla se dojetím a pokračovala: „Jestli jsem něco vyhrála, tak jeho a chci, abyste měli stejné štěstí jako já,“ uvedla se slzami v očích.

Moderátor Jakub Kohák vzápětí přišel s otázkou, jaké jsou nejbližší plány české královny biatlonu. Odpovědí však nebyly medaile ani děti. „Teď je to trochu nešťastné téma. Moje sestra bojuje s těžkou nemocí, tak bych jí chtěla pomoci,“ umlčela sál.

Gabriele Koukalové udělalo velkou radost také ocenění pro biatlonistu roku čtenářů iDnes.cz. „Znamená to pro mě velkou poctu, jsem ráda, že můžu být pro diváky biatlonistkou roku, je to velká pocta i motivace,“ řekla na pódiu.

Co s ní ale bude dál? „Teprve v těchto dnech si plně uvědomuji, co se mi podařilo. Mám to tak, že ten intenzivní pocit prožitku se u mě dostavuje se zpožděním. Vzpomínky jsou neuvěřitelně silné a teď na začátku přípravy mi současně pomáhají vrátit se k tréninkové dřině,“ řekla po svém triumfu.

Probíraný a plánovaný konec kariéry neplánuje, ale zároveň přiznává, že se její konec blíží. „Nikdo není nenahraditelný a ani já nejsem. Bude to v pohodě,“ uvedla česká hvězda, kterou fanoušci milují.