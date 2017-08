Sáblíková už nechce příští rok končit: I rodina mi říká, abych to nebalila

"Už se to trošku změnilo. Konec jsem odložila a chtěla bych dál pokračovat," řekla Sáblíková novinářům na dnešní akci Českého olympijského výboru v Praze. "Hlavně proto, že si myslím, že ještě můžu mladším něco předat, a navíc i celá rodina mi říká, že bych to, pokud budu zdravotně v pořádku, balit neměla. Abych si to užívala, dokud můžu," uvedla trojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa.

Královna dlouhých tratí, na kterých ovládla jedenáctkrát za sebou Světový pohár, si nový termín konce kariéry nestanovila. "Neslibuji, že bude závodit do olympiády 2022, ale pokud nepřijde nějaký zdravotní problém, budu jezdit dál," řekla Sáblíková.

Rozhodně prý ale nenapodobí svou kamarádku a rychlobruslařský vzor Claudii Pechsteinovou. Pětačtyřicetiletá německá závodnice se také chystá do Pchjongčchangu. "Tak dlouho určitě závodit nehodlám," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.