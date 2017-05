Federer a French Open? Zápas na pět setů by asi těžko zvládl, říká Nadal

Dostal se do situace, ve kterou snad nevěřil ani on sám. Rafael Nadal znovu na antuce řádí jako v dobách své největší slávy. Monte Carlo, Barcelona a naposledy Madrid nepoznaly jiného vítěze než rodáka z Mallorky. Blížící se French Open tak má jasného favorita. O to víc, že druhého grandslamového turnaje roku se nezúčastní Roger Federer. "Chápu jeho rozhodnutí, je to logické," říká o svém odvěkém rivalovi Španěl.

Šestnáct zápasů v řadě neprohrál Rafael Nadal během svého letošního antukového tažení. Za tu dobu ztratil pouhé dva sety a bilanci si nehodlá pokazit ani na French Open, kde by rád získal svůj rekordní desátý turnajový triumf. Přesně na takové číslo také zaokrouhlil svá vítězství v Monte Carlu a Barceloně, v Madridu slavil "teprve" popáté.



"Bylo to důležité finále pro nás oba. Pro něho to bylo první na Masters a pro mne je vždycky mimořádné hrát tady v Madridu. Nikdy nevíte, kdy to bude naposledy, takže se vždycky snažím si to užít," říkal po finálovém vítězství nad Thiemem Rafa.



Pauzu si nedal ani na probíhajícím turnaji v Římě, kde se zatím probil do třetího kola. „Pokusím se zde v Římě odvést co nejlepší výkony. Mám tady na to místo skvělé vzpomínky, neboť jsem tady odehrál spousty důležitých zápasů," hrozí soupeřům čtrnáctinásobný grandslamový šampion.

Tenista Rafael Nadal vyhrál i patnáctý letošní zápas na antuce za sebou a ovládl popáté v kariéře turnaj v Madridu. Čtvrtý nasazený Španěl porazil ve finále Rakušana Dominica Thiema 7:6, 6:4, získal třetí titul na okruhu ATP v řadě a jubilejní 30. z podniku Masters, čímž se v historických tabulkách dotáhl na rekordmana Novaka Djokoviče. SESTŘIH: Nadal slaví 30. triumf na Masters, v Madridu porazil Thiema

Hlavní show třicetiletého Španěla však má přijít jak jinak než na Roland Garros. Na své předpokládané jízdě za titulem má navíc vše připravené k tomu, aby svůj sen o desátém vavřínu přeměnil v realitu.

Djokovič, kterého Nadal smetl v madridském semifinále, zatím marně hledá cestu zpět na vrchol. A Murray? Ten se na oranžové hlíně vyloženě trápí. "Nemá cenu si nic nelhávat. Hraju špatně, o tom není žádných pochyb," říkala po vypadnutí ve druhém kole s Fogninim na probíhajícím turnaji v Římě světová jednička.



A teď ubyl i osmnáctinásobný grandslamový šampion Roger Federer, který ještě před několika týdny označoval French Open jako turnaj, na kterém se plánoval jako na jediném z antukových klání představit. Nadala však Švýcarovo rozhodnutí nepřekvapilo.

Španělský tenista Rafael Nadal potvrdil v semifinále turnaje v Madridu letošní antukovou suverenitu. V 50. vzájemném duelu porazil dlouholetého rivala Novaka Djokoviče ze Srbska 6:2, 6:4 a dál útočí na třetí antukový titul v sezoně za sebou. SESTŘIH: Nadal nedal Djokovičovi šanci a postoupil v Madridu do finále

"Je logické, že pokud nechce odehrát před French Open žádné turnaje na antuce, tak se neukáže ani v Paříži. Myslím si, že byl o tomto kroku rozhodnutý už dříve. Těžko by nastoupil na Roland Garros například do pětisetového zápasu, asi by to nezvládl," říká Nadal.Federer se dle svých slov chce připravit především na travnatou část sezony a jak jinak než na "svůj" Wimbledon, který ovládl už sedmkrát.Stejně jako Federer ani Nadal však nemá za svou prioritu útok na místo světové jedničky. „Chci být vysoko na žebříčku, neboť to značí, že hraji dobře. Post světové jedničky však není něco, na co bych cílil. Pokud by se to však podařilo, bylo by to něco úžasného,“ zasnila se světová čtyřka.