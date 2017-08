Plíšková bude poprvé hájit světový trůn. Nic se nemění, vzkazuje

Karolína Plíšková ve středu vstoupí do turnaje v Torontu, a ačkoliv už na betonu odehrála nespočet soubojů, tentokrát půjde do zápasu s „něčím“ novým. Poprvé se totiž představí jako světová tenisová jednička, kterou se stala po Wimbledonu. Následně odpočívala a trénovala, aby byla naplno připravená odrážet útoky svých sokyň lačnících po vrcholu žebříčku. Nervozitu ale od na pohled chladné ženy s vždy plně soustředěným výrazem nečekejte. „Necítím, že by se něco změnilo,“ říká rodačka z Loun.