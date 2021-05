Doufám, že se zase dostanu do formy. Nejlepší jedničky jsou s Deaglem, říká SHOCK

Co se týče headshotů, jen těžko budete hledat povolanějšího hráče. Max „SHOCK“ Kvapil je jednou z hvězd týmu Sinners, spolu se svými spoluhráči patří mezi to nejlepší, co může česko-slovenská scéna nabídnout.

V šestém kole na vás čeká eSuba. Jsou pro tebe zápasy proti eSubě nějak speciální, nebo je to jen další soupeř?

„Řekl bych, že eSubu beru prostě jako dalšího normálního soupeře, i když je to tým, za který jsem hrál, tak se pro mě nic nemění.“

Sazka eLEAGUE pomalu míří do finiše, koho tipuješ na finále?

„Doufám, že nás, a nejspíš asi Entropiq, protože mají kvalitní výsledky na CZ/SK. Teďka vyhráli celou COOL ligu, a myslím si, že když budou hrát, jak do teď, tak se určitě do finále dostanou.“

Hráči často sledují dema svých oblíbenců a učí se tak od nich, máš také někoho, kdo tě inspiruje?

„Nemám nikoho speciálního, na kterýho se koukám nějak víc a snažím se od něj naučit, většinou koukám kohokoliv a myslím si, že to je i lepší, protože si od každého dokážu něco vzít. Je to lepší, než jen mít někoho speciál a inspirovat se jen ním. Ale kdybych měl vybrat, tak nejvíc asi ax1le z Gambit.“

Hodně diváků má rádo tvůj herní one tapovací styl, kdy patříš mezi nejlepší HS% hráče u nás. Trénuješ nějak speciálně tento styl?

„Netrénuju vůbec one tapy ani nic takového, hraju deathmatch a většinou aim botz jako skoro každý hráč.“

S jakou zbraní jsou nejuspokojivější one tapy?

„Rozhodně Deagle, to má vždy svoje zvláštní kouzlo, dát s ním jedničku.“

Jsi spokojený se svými individuálními výkony v poslední době?

„Popravdě ani moc ne, myslím si, že bych dokázal zahrát mnohem líp, ale snažím se na tom pracovat. Snad se dostanu zase do formy, jakou bych si představoval mít.“

Max "SHOCK" Kvapil • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Koho bys zařadil mezi nejlepší aimery na CZ/SK scéně?

„Celej můj tym, a mimo to asi hráče jako Pechyn, Levi, LucasP, AJTT... Hodně lidí tu má dobrý aim, takže to je těžké říct, kdo má nejlepší aim.“

Jak probíhalo připojení Tomkeejse k týmu? Zapadl k vám rychle?

„Tomkejs je pořád na tryoutu, ale já osobně jsem s ním dost spokojený, odvádí dobrou práci a myslím si, že za tu krátkou dobu k nám zapadl uplně v pohodě a všichni si s nim rozumíme.“

Momentálně máte o něco volnější schedule než na začátku roku, vyvarovali jste se vyhoření? Přeci jen taková porce zápasů ovlivní i psychiku.

„Já nevím, jak to měli ostatní, ale například já jsem vyhoření ani nějak nepociťoval a troufnu si říct, že ostatní to měli podobně. Takže těžko říct, ale rozhodně to je teďka lepší, když je ten schedule o něco volnější a můžeme se víc focusovat na zlepšení naší hry než jen furt na nějaký official.“

V ESEA Premier se vám daří na jedničku, čekal jsi tak výborný vstup? Je cílem postup, nebo je hlavní top 10 a udržení se v soutěži?

„Určitě chceme postoupit. Není to tak, že jsme se tam dostali a řekli jsme si, že se tam chceme zatím jen udržet. Jdeme si pro co největší cíl a myslím, že k tomu máme zatím dobře nakročeno. Snad se nám to podaří, není to nic nerealného, všechny týmy tam jsou úplně v pohodě hratelný.“