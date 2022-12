Jak se výtvor tří nadšenců dostal do nejvyšší sféry CS:GO, aneb pozoruhodný příběh mapy Anubis

Server Dexerto vyzpovídal tvůrce kontroverzní mapy Anubis. Čerstvá novinka v aktivním map poolu má za sebou premiéru na BLAST World Final, komunita je k ní však stále skeptická. Jak se vlastně může komunitní výtvor dostat do nejvyšších pater profesionálního Counter-Striku?

Vývoj mapy Anubis

Roald, Jakuza a jd40, trojice nadšenců, která stála za zrodem Anubis. Vývoj mapy začal v červnu roku 2019, krátce poté, co Mapcore a FACEIT vyhlásili soutěž o nejlepší exotickou mapu, s odměnou pro vítěze v podobě 15 000 dolarů.

Téma mapy bylo od počátku jasné - starověký Egypt. K inspiraci Roald zvolil hru Assassin's Creed Origins. Nejdříve se zdálo, že mapu vytvoří sám, následně se k němu ale přidal Jakuza, který si vzal do parády modely a textury. Krátce nato se tým rozrostl o zkušeného jd40, který v roce 2017 zvítězil v soutěži s mapou Biome.

Pro trojici autorů se nejednalo o první výtvor takového druhu, na mapě ale mohli pracovat pouze ve svém volném čase, což bylo mnohdy náročné. Výsledek ale stál za to. Mapa byla oficiálně vydána v lednu 2020 a jen o dva měsíce později zvítězila v soutěži o nejlepší exotickou mapu.

Vše se zdálo ztracené

Už v roce 2020 se objevovaly zprávy, že by se Anubis mohl dostat do aktivního map poolu. Když byla ale mapa v květnu 2021 odebrána z nabídky kompetitivního módu zdálo se, že je její slávě definitivní konec. "Všechna naděje přišla vniveč," popsali autoři své pocity.

Když ale Roald 20. září otevřel emailovou schránku kde našel email od společnosti Valve, nemohl uvěřit svým očím. Společnost stojící za populárním CS:GO jej kontaktovala s nabídkou zakoupení práv.

“Bylo to něco neuvěřitelného, nejdříve jsem si myslel, že je to nějaký podvod,” prozradil Roald. Po dohodě na odkoupení práv mapy Anubis společností Valve si trojice nechala novinku pro sebe, možná z obavy, aby ji nezakřikla.

Mapu jsme předali do správných rukou

Jedná se teprve o druhou komunitní mapu, která se dostala do aktivního map poolu. Průkopníkem je mapa Cache, mezi jejíž autory se řadí i Salvatore “Volcano” Garozzo, který aktuálně pracuje jako herní designér pro konkurenční Valorant.

Když se 18. listopadu dostal Anubis oficiálně do hry, zasáhla jeho autory vlna smíšených emocí. “Budou ji hrát profesionálové a vy nevíte, jak bude přijata. Jako level designér se za tu mapu stále cítím zodpovědný a mám obavy, že nebude dost dobrá,” popsal své pocity Roald.

Po třech letech neustálé práce je ale trojice autorů ráda, že se jejich mapa dostala do rukou někoho jiného. “Je to svým způsobem úleva. Je dobré vědět, že jsme tu mapu dostali do správných rukou a že se o ni dobře postarají,” řekl Jakuza.

Boháči z nás nejsou

Autoři nemohou prozradit přesnou částku, kterou jim za jejich výtvor Valve zaplatilo, shodují se ale, že se nejedná o žádnou astronomickou cifru. “Pro mě osobně je to taková záchranná síť, je příjemné mít ji na bankovním účtu. Pokud ztratím práci tak vím, že se na nějakou dobu budu schopný uživit, ale život mi to nezmění, to můžu říct na rovinu,” přiblížil situaci Roald.

Anubis má za sebou premiéru na BLAST Premier World Final. Komunita je k mapě stále skeptická, s postupem času ale pravděpodobně nabere na popularitě. Jedním z důvodů jejího nepřijetí je i množství chyb, které se na mapě vyskytují.

Zdroj: dexerto.com