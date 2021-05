S top 4 se nespokojíme, chceme vyhrát, má jasno jungler Vikingekrig Esports Savero

Spolu se svým týmem se chce konečně dostat do vysněného finále. Jiří „Savero“ Odehnal byl v březnu s Vikingekrig Esports kousek od překvapivého vítězství nad eSubou a postupu do finále. Nevyšlo to, nyní ve Spring Cupu je šance na reparát proti Sinners. „Chceme vyhrát,“ říká Savero.