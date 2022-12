Přestupy v LEC: Patrik přivítal v Excel čtveřici nových spoluhráčů, posilují i nováčci KOI a Heretics

Na úvod je dlužno připomenout pro českého fanouška to nejzajímavější z přestupového období. Matyáš "Carzzy" Orság se po štaci ve francouzském celku Vitality vrací do Španělska. Mezi své řady ho přivítali MAD Lions.

Byť spoustu tuzemských fans volalo po reunionu s Humanoidem, ten dál zůstává ve Fnatic. A není se čemu divit. Marek Brázda i letos potvrdil, že patří do absolutní evropské špičky. Ale i on si bude muset zvykat na změnu. Celek účastníka Worlds posílil Švéd Rekkles a Portugalec rhuckz, kteří nahradili bulharsko-estonský tandem Hylissang - beansu.

Z letošní sestavy Excel Esports zbyl jen Patrik

Patrik Jírů odstartuje zimní split LEC hned se čtveřicí nových spoluhráčů. Britská organizace byla velmi aktivní na kontinentálním přestupovém trhu. Přivedla dvojici hráčů z týmů, pro které letošní sezona v LEC byla tou poslední.

Řeč je o rumunském toplanerovi Andreii "Odoamne" Pascuovi, který přichází z Rogue. Z Misfits pak Excel ulovil francouzského midlanera Vincenta "Vetheo" Berriého. Sestavu doplňují ještě krajan Odoamneho Andrei "Xerxe" Dragomir z Astralis a Raphaël "Targamas" Crabbé, jenž uplynulou sezonu odehrál v G2.

G2 Esports staví tým pro Worlds

Plynule navážeme na jednu z největších organizací světa G2 Esports. Ta po zpackaném Worlds bude v příštím roce usilovat o znovunavrácení mezi světovou elitu.

Podle zatím neověřených informací se do evropského gigantu chystá Steven "Hans sama" Liv, kterého čeká po štaci v LCS návrat do rodné Evropy. Do organizace se má vrátit také Slovinec Mihael "Mikyx" Mehle, který G2 v minulosti dovedl ke stříbru na Worlds i několika vítězstvím na scéně LEC.

Není tak pochyb, že G2 staví tým pro úspěchy nejen na kontinentu, ale i několikrát zmínené Worlds. Uvidíme.

Heretics sází na japonského importa a legendu Jankose

Roster Lock pro zimní split LEC má za sebou už Heretics, kteří se na nejprestižnější evropské úrovni představí po odkupu slotu od Misfits Gaming. Organizace poskládala zajímavý euroasijský mix.

Shunsuke "Evi" Murase, který přichází na pozici toplanera, má za sebou jen splity v japonské lize a bude zajímavé sledovat, co od tohoto nováčka v Evropě očekávat. Svůj debut v LEC si odbude už ve 27 letech, takže by s ním měla přijít i zkušenost. To korejský player Lee "Ruby" Sol-min se už v Evropě etabloval. Jeho posledním angažmá byl tým hrající mimo jiné EU Masters Unicorns of Love Sexy Edition.

Známá adresa je Polák Marcin "Jankos" Jankowski, který by měl táhnout Heretics. V životopise má pětileté působení v G2 Esports, se kterými sbíral jednu trofej za druhou. I řecký hráč Mertai "Mersa" Sari má zkušenosti s LEC. V minulosti totiž působil v Misfits. Nor Jakob "Jackspectra" Kepple už je v týmu jako jediný v uvozovkách delší dobu. Nastoupil totiž letos v lednu.

KOI k osvědčené sestavě Rogue přidali akvizici z Vitality

O fúzi KOI s týmem Rogue, který má za sebou skvělou sezonu, se napsalo už mnoho. Management organizace ubezpečoval, že se sestavou vítězů LEC Summer 2022 a čtvrtfinalistů Worlds, chce pracovat.

Tým, který spoluvlastní fotbalová legenda Barcelony Gerard Piqué, si tak ponechal čtveřici hráčů. Tu doplnil dánský toplaner Mathias "Szygenda" Jensen, kterého ulovili KOI ve francouzském Vitality.