Frustrovaný Buchta po Jablonci: Body v lize jsou důležitější než Sevilla

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57. Doležal, 62. Doležal, 89. Trávník Hosté: Sestavy Domácí: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek – Masopust, Trávník (90. R. Acosta), Hübschman (C), Jovović (66. V. Kubista) – Chramosta (82. Považanec), Doležal. Hosté: M. Buchta – Chvátal (45. Sladký), Štěrba, Jemelka (74. Polom), Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček, Texl, Houska, Manzia (63. Plšek) – P. Dvořák. Náhradníci Domácí: Hanuš, Acosta, Břečka, Ikaunieks, Janković, Kubista, Považanec Hosté: Reichl, Falta, Nešpor, Plšek, Polom, Sladký, Yunis Karty Hosté: P. Dvořák, Vepřek Rozhodčí Jílek – Hrabovský, Kotalík. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 3 306 diváků

Určitě musíte být po další prohře pořádně zklamaní, že?

„Je to tak, další zklamání. Spíš nás štve ale to, že jsme asi znovu na ty body neměli. Vlastimila Hrubého jsme vlastně ani pořádně neohrozili. Nebylo tam nic takového překvapivého, z čehož bychom mohli vstřelit gól. Náznaky šancí asi ano, ale to bylo všechno.“

Čím si vysvětlujete rozdílnost výkonů v lize a předkolech Evropské ligy?

„Nevím... Jestli si tu někdo myslí, že zápasem se Sevillou dosáhl vrcholu kariéry, tak to bohužel není pravda. Takový zápas tu bude možná jednou za život a kariéra běží dál. Myslím, že důležitá je liga, chceme bojovat o Evropu i příští rok a pokud nezachytíme začátek, bude na nás velký tlak. Když to nezvládáme ani teď, tak pod tlakem už vůbec ne.“

Nepřipomnělo vám utkání vzájemný zápas na jaře? Tehdy jste deptal domácí střelce.

„Na jaře měli domácí větší šance. Tyto sice nebyly špatné, ale vše bylo tak nějak okolo mě, takže jsem měl šanci na zákrok. Bohužel ve druhé půli přišel nakopnutý balon, nebo centr ze standardky a dostaneme z toho gól. Pak už se to veze... druhý, třetí. Nemám slov."

Předvedl jste gesto fair-play, když jste přiznal roh soupeře. Věděl jste hned, že to uděláte?

„Myslel jsem, že rozhodčí slyšel, jak míč cvakl o prsty. Jsem zastánce fair-play, možná kdybychom z toho dostali gól, tak by někdo nadával, ale když je člověk fér, tak se mu to vrátí. To se tentokrát nestalo, odjíždíme s debaklem a já nevím, už mě to začíná tak štvát, že bych nejradši na fotbal zapomenul. Nepamatuju si sezonu, kdy bych dostal takové příděly. Musíme se snažit a dostat se z toho sami.“

Mohl hrát roli čtvrteční výkon, kdy jste se proti Seville hodně vydali?

„Asi trochu jo. Trenér protočil sestavu, ale nechtěl bych se na to nějak vymlouvat. Únava bude přicházet, nicméně není to tak, že bychom kvůli tomu nezískávali body. Jsme rádi, že máme šanci zabojovat o Evropu… I když teď už ani nevím, jestli o ni má smysl bojovat. Chtěl bych radši body v lize. Ty jsou pro mě teď důležitější než nějaká Sevilla.“

Štve brankáře o to víc, když chytne samostatný únik a pak dostane gól ze standardní situace?

„Góly padají. Bohužel neumíme letos nějak nabrat box a hodně branek dostáváme z centrovaných balonů. Každý týden si to na videu rozebíráme, přijde zápas a znovu dostaneme gól z rohu nebo ze standardky. Něco je asi špatně… Věřím, že zvládneme poslední zápas před pauzou, pak už by to bylo asi hodně kritické. Budeme si moct trochu oddychnout a možná udělat nějaký teambuilding, kde si rozebereme, proč nám to nejde. Stačí nám jeden takový výsledek a pak mužstvu budu věřit. Každopádně mi připadá, že se vydáme proti Seville a pak přijde Jablonec… A my nemáme šanci bodovat. Je to můj názor a možná mě za něho trenér vynadá, ale tak jsem to viděl já.“

Třeba dobrý výsledek přijde už proti Seville.

„Jo, tak pokud by tři body, které máme doposud, znamenaly, že porazíme Sevillu a postoupíme do základní skupiny, tak bych tu daň asi bral. Buďme ale realisti. Sevilla si na nás dá teď pozor a doma má ještě větší sílu. Hlavně musíme vstřelit gól a my góly nedáváme… Pro mě teď každopádně začíná být priorita liga a Sevillu stavím na druhou kolej.“

Co jste řekl obráncům, kteří dvakrát během zápasu nešťastně namazali Janu Chramostovi?

„No... Někdy je lepší povzbudit, než vynadat. Člověk je ale naštvaný, když se takové chyby opakují stále dokola. Nemůžeme být alibisti a říkat si, že se nic neděje. Je potřeba si sednout jako chlap a říct, tam jsem udělal chybu, tady taky. Možná jsem při prvním gólu také mohl jít na centr, musím se na to podívat. Každý děláme chyby. Nemůžeme zápas uhrát na nulu vzadu a to mě trochu mrzí, ale i kdybychom vyhrávali 4:3, tak je to jedno, momentálně se nám však nedaří ani střelecky. To je možná ten největší problém a důvod, proč nezískáváme body.“