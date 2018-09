Potřebná posila do obrany: Slovenský veterán Ďurica se upsal Dukle

Začínal doma na Slovensku, ochutnal fotbal na dvou ruských adresách (Saturn Ramenskoje, Lokomotiv Moskva), mihnul se v německém Hannoveru a po štaci v tureckém Trabzonsporu si Ján Ďurica zkusí českou ligu v pražské Dukle.

"Poslední dva roky jsem strávil v Turecku a po ukončení smlouvy jsem ještě chtěl hrát fotbal. Majitel Dukly projevil zájem, jsem rád, že jsem tu. Vím, že se Dukla nenachází v dobré situaci, ale přišel jsem jí pomoct a věřím, že společnými silami se odrazíme ode dna," řekl Ďurica pro klubový web.

Poslední tým ligy získává exkluzivní jméno. Ďurica má bohaté zkušenosti z ciziny i z reprezentace, za kterou během třinácti let odehrál 91 zápasů a na stoperu dobře fungoval v tandemu s Martinem Škrtelem. S národním týmem se rozloučil loni v listopadu.

V létě se o rodákovi z Dunajské Stredy mluvilo v souvislosti se Spartou, ale ta s ním ve finále ani nezačala jednat. Ďurica přesto skončí v Praze: tři dny před zavřením přestupního okna si plácnul s Duklou, která nutně potřebuje posílit defenzivu.

"Přichází velmi dobrý hráč, který by mohl svými zkušenostmi a kvalitou pomoci i mladším. Myslím, že naši mladíci jsou šikovní a snaží se, ale že vedle sebe ještě potřebují zkušeného tahouna. Věřím, že tím Ján bude," řekl majitel Dukly Petr Paukner.

Srb uspěl na testech

Kromě toho přichází srbský stoper Nikola Raspopovič, který uspěl na testech a dostal smlouvu. Naposledy působil v běloruském Šachťoru Soligorsk. Osmadvacetiletý Raspopovič je odchovancem bělehradského klubu Rad, kde zažil též ligový debut.

V roce 2015 přestoupil do tureckého Gaziantepsporu, odtud po roce pokračoval do Demirsporu. Působil také v Radnički Niš a od letošního dubna do června byl v Soligorsku, kde si ale nezahrál ani jeden zápas, jen byl dvakrát na lavičce.

Do Dukly přichází i kvůli kamarádovi Branislavu Miloševičovi. "Do Dukly mě nalákal a moc mi ji vychválil. Věřím, že je to dobrý krok v kariéře, Dukla má slavnou historii a chtěl bych pomoci, aby se jí v této sezoně začalo dařit," řekl Raspopovič. "Jsem dost emocionální, mám v sobě zdravou agresivitu a umím nabudit spoluhráče. Myslím, že to Dukla právě teď potřebuje," dodal.

Tým, který od začátku sezony ještě nezískal ani jeden bod, má spolu s Mladou Boleslaví nejhorší obranu v lize. Za sedm kol Dukla inkasovala celkem 19 gólů. Zlepší se hrozivá čísla s Ďuricou a Raspopovičem? Poprvé by mohli hrát v nedělním přáteláku proti Norimberku, v lize mohou nastoupit týden nato v partii s Libercem.