Ščasný po Liberci: Tettehova forma? Snad se bude dál zlepšovat

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Liberec: Stanciova parádní kličkovaná po rohu, sparťané vedou 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Po dvou letech je Sparta v čele ligy. Byla to před zápasem součást vaší motivace směrem k hráčům?

„Ještě se dohrávají další zápasy, takže bych z toho nic nedělal. V kabině to jako motivace padlo, nebylo to však ode mě. Tuším, že Josef Šural a ještě někdo další tam zmínil, že ta šance je. Důležité je, že jsme potvrdili tři body z Baníku.“

Byl výkon proti Liberci zatím od Sparty v této sezoně nejlepší?

„To se neodvážím tvrdit. První půle byla výborná, ale posuzovat to… Každý zápas vypadá jinak. Hodně si cením toho, že jsme dokázali utkání na Baníku odpracovat. Proti Liberci už to bylo zase něco jiného. Věděli jsme, že doma musíme přidat víc kvality. Náš výkon možná trochu vizuálně kazí druhá půle, kdy jsme se už logicky nikam nehnali. Přesto jsme si nějaké šanci vytvořili, ale byli jsme lehkovážnější v koncovce. Ta první půle podle mě snesla nejpřísnější měřítka.“

SESTŘIH: Sparta - Liberec 4:1. Letenští v poklidu sestřelili tápající Slovan Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Na začátku utkání jste plynule přešli na systém 3-5-2. Reagoval jste tak na rozestavení Slovanu, nebo to byl dlouhodobý taktický plán?

„Měli jsme to v hlavě od začátku týdne, zkoušeli jsme to i v tréninku. To, že změní systém i Liberec a bude hrát také na tři obránce, jsme rozhodně nevěděli. Viděli jsme však jeho předchozí zápasy a chtěli jsme nechat ve hře naše dva útočníky a eliminovat jeho sílu ve středu pole.“

Do středu zálohy se v systému na tři obránce posunul Nico Stanciu a nakonec měl prsty ve všech gólech. Je to rozestavení, ve kterém by mohl excelovat?

„Věřím tomu, ale nikde není napsané, že u tohohle systému zůstaneme. Už na Baníku Stanciu neskutečně pracoval ve středu pole pro mužstvo a s Libercem k tomu navíc přidal i efektivitu. Byl pro nás strašně platným hráčem.“

Benjamin Tetteh rozhodl zápas s Baníkem, proti Liberci vstřelil dva góly. Věříte, že chytil střeleckou formu?

„On hrál už na Baníku skvěle a nemá cenu to dál nějak rozebírat. Má před sebou ještě spoustu zápasů, kdy se může zlepšovat. Doufejme, že v těchto výkonech bude dál pokračovat. Jen bych nechtěl zapomenout na jednu důležitou věc – výkonem proti Ostravě jsme se chtěli odvděčit našim fanouškům. A proti Liberci jsme to chtěli potvrdit. Ukázat jim, že umíme vyhrávat. A jsme nesmírně rád, že dnes přišli v tak hojném počtu a byli skvělí.“

Sparta - Liberec: Stanciu krásnou ranou uzavřel skóre na 4:1 720p 360p REKLAMA

Sparta - Liberec: Tettehova show, sparťanský útočník zvyšuje už na 3:0 720p 360p REKLAMA