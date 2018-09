Lídr Sparty Stanciu: Pořád tvoříme lepší partu, Plzně se vůbec nebojíme

Vstřelil jste dva góly, přidal asistenci. Bylo to vaše nejlepší představení v dresu Sparty?

(usměje se) „To nevím, nepřemýšlím o tom takhle. A hlavně bych nechtěl mluvit o sobě. Chtěli jsme získat tři body, měli jsme šanci jít na první místo, což se nám povedlo. Od utkání na Bohemians se nám daří, můžeme být spokojení. Musíme v těchto výkonech pokračovat a ideálně se ještě zlepšovat.“

Byla právě možnost posunu do čela motivací navíc?

„Ano, je to důležité pro nás všechny. V kabině jsme o tom před zápasem mluvili. Měli jsme tuhle možnost už proti Příbrami, tehdy se to ještě nepovedlo. Teď už ano, je to po dlouhé době. O to větší radost z toho máme. Věřím, že na téhle příčce budeme i na konci sezony.“

Jak byste popsal obě své trefy?

„Bylo to dost podobné. Viděl jsem volný prostor a křikl si o balon. Soustředil jsem se na zakončení, abych míč dobře trefil. Mám radost, že jsem týmu pomohl.“

Sparta - Liberec: Stanciu krásnou ranou uzavřel skóre na 4:1 720p 360p REKLAMA

Podali jste jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Cítíte, že se výrazně zvedáte?

„Jsem přesvědčený o tom, že máme opravdu dobrý tým. Neustále se stmelujeme a tvoříme ještě lepší partu. Navíc je třeba zmínit trenéra Ščasného, který odvádí skvělou práci. Dokáže nás výborně připravit na každé utkání, o soupeřích má spoustu detailních informací.“

S čím jste šli do druhého poločasu?

„Nechtěli jsme inkasovat, naše defenziva patří k nejlepším v lize. Mrzí mě, že jsme neuhráli nulu, ale i tak můžeme být spokojení.“

A teď vás čeká Plzeň. Bude to skutečný test vaší současné síly?

„Bude to velice těžký zápas, Plzeň má silný tým. Hraje v Lize mistrů, bude to těžké. Máme k nim samozřejmě respekt, zaslouží si ho, jsou poslední vítězové ligy. Na druhou stranu se jich vůbec nebojíme, pojedeme tam pro tři body.“

Sparta - Liberec: Stanciova parádní kličkovaná po rohu, sparťané vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Sparta - Liberec: Tettehova show, sparťanský útočník zvyšuje už na 3:0 720p 360p REKLAMA